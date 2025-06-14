"قنبلة فوائد".. أطعمة تحمي قلبك وتخفض الكوليسترول الضار

كتبت- نورهان ربيع

حماية القلب والحفاظ على صحته أمر ضروري لكل شخص، إذ إن أمراض القلب قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وربما الوفاة.

وفي السطور التالية، نستعرض أهم الأطعمة التي تساعد على حماية القلب وتقليل مستوى الكوليسترول الضار، والتي توصف بأنها "قنبلة فوائد"، وفقًا لما ذكره موقع Heart Foundation.

الشوفان والشعير

تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويتميز الشوفان والشعير باحتوائهما على ألياف قابلة للذوبان تسمى "بيتا جلوكان"، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

الخضراوات والفواكه

تناول مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه الملونة يوميًا يساعد على الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تقلل من امتصاص الكوليسترول الضار (LDL).

الأطعمة الغنية بالدهون الصحية

تناول الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، مثل الموجودة في الأفوكادو، المكسرات، وبعض أنواع الأسماك، يزيد من مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم، مما يعزز صحة القلب.

البقوليات والفاصولياء

تعد البقوليات مثل الحمص والعدس مصادر ممتازة للألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي، وتناولها بدلًا من اللحوم يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

المكسرات

تحتوي المكسرات على دهون وألياف مفيدة للقلب، وترتبط تناولها بانخفاض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

منتجات الصويا

تشير الدراسات إلى أن تناول منتجات الصويا بانتظام، مثل حليب وفول الصويا، قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بشكل طفيف.

الستيرولات النباتية

توجد الستيرولات النباتية في الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب، وتضاف أيضًا إلى بعض الأطعمة مثل السمن النباتي.

وثبت أن تناولها ضمن نظام غذائي متوازن يقلل من امتصاص الكوليسترول الضار ويخفض مستوياته في الدم.

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