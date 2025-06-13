ما الذي يحدث للجسم عند تناول الطعام البايت؟.. لن تتخيل الإجابة

كتبت- أسماء العمدة:

تناول الطعام "البايت" أو الفاسد أو الذي لم يتم تخزينه بشكل صحيح يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الجسم، تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى حالات خطيرة تهدد الحياة.

إليك ما يحدث للجسم عند تناول الطعام البايت وفقًا لـ healthline.

تسمم غذائي (Food Poisoning)

هذه هي النتيجة الأكثر شيوعًا وخطورة، يحدث التسمم الغذائي بسبب تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، أو السموم التي تنتجها هذه الكائنات الدقيقة. بعض الميكروبات الشائعة تشمل:

الفيروسات مثل النوروفيروس (Norovirus) والروتافيروس (Rotavirus).

السموم بعض البكتيريا لا تسبب المرض بحد ذاتها، بل تفرز سمومًا تسبب الأعراض.

الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي (تظهر عادة خلال ساعات إلى أيام):

الغثيان والقيء محاولة الجسم لطرد السموم من الجهاز الهضمي.

الإسهال قد يكون شديدًا ويؤدي إلى الجفاف.

آلام وتقلصات شديدة في البطن بسبب التهاب الأمعاء وتقلصاتها.

الحمى والقشعريرة استجابة الجسم للعدوى.

الصداع وآلام الجسم أعراض عامة للمرض.

الضعف والإرهاق نتيجة لفقدان السوائل والمغذيات.

الجفاف الشديد

القيء والإسهال المتكرران يؤديان إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح الأساسية (الكهارل) من الجسم. إذا لم يتم تعويض هذه السوائل، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى:

الدوخة والإغماء.

جفاف الفم والجلد.

انخفاض إنتاج البول.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى فشل الكلى والصدمة.

تلف الأعضاء (في الحالات الشديدة والنادرة

بعض أنواع التسمم الغذائي، خاصة تلك الناجمة عن بكتيريا خطيرة مثل الليستيريا أو بعض سلالات الإي كولاي، يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة تؤثر على أعضاء أخرى في الجسم:

تلف الكلى

بعض أنواع الإي كولاي (مثل O157:H7) يمكن أن تسبب متلازمة انحلال الدم اليوريمية (HUS) التي تؤدي إلى فشل كلوي حاد.

مشاكل عصبية

سموم البوتولينيوم (الموجودة في الأطعمة المعلبة بشكل غير صحيح) تهاجم الجهاز العصبي وتسبب الشلل، والتي قد تكون مهددة للحياة إذا أثرت على عضلات التنفس.

التهاب المفاصل التفاعلي

بعض أنواع البكتيريا قد تؤدي إلى التهاب المفاصل كاستجابة مناعية متأخرة.

الإجهاد على الجهاز الهضمي

حتى لو لم يحدث تسمم غذائي كامل، فإن تناول الطعام الذي بدأ يتلف يمكن أن يسبب إجهادًا على الجهاز الهضمي:

قد يؤدي إلى عسر الهضم، الغازات، والانتفاخ.

قد يغير توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء (الميكروبيوم)، مما يؤثر على الهضم والمناعة على المدى القصير.

لماذا يحدث هذا؟

نمو البكتيريا

بمجرد تحضير الطعام وتركه في درجة حرارة الغرفة (المنطقة الخطرة بين 4 درجات مئوية و60 درجة مئوية)، تبدأ البكتيريا في التكاثر بسرعة.

إنتاج السموم

بعض البكتيريا تنتج سمومًا لا تتأثر بالحرارة، مما يعني أن إعادة تسخين الطعام البايت قد لا يزيل الخطر.

التلوث المتبادل

قد تنتقل البكتيريا من الأطعمة النيئة إلى الأطعمة المطبوخة.

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