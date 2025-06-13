هل تناول البطاطا مقلية لها تأثير على مدرات البول واحتباس السوائل؟

تناول البطاطا المقلية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عمل مدرات البول ويزيد من احتباس السوائل في الجسم، وفقًا لـ medicalxpress.

محتوى الصوديوم (الملح) العالي جدًا

هذا هو العامل الأكثر أهمية، البطاطا المقلية (خاصة التي تُقدم في المطاعم أو الوجبات السريعة أو رقائق البطاطا الجاهزة) غالبًا ما تُملّح بكثرة.

الصوديوم الزائد في الجسم يؤدي إلى احتباس السوائل، الكلى تحاول الحفاظ على توازن الصوديوم والماء، فعندما يكون هناك صوديوم كثير، يحتفظ الجسم بالماء لخفض تركيز الصوديوم، مما يؤدي إلى التورم (الوذمة) وزيادة حجم الدم.

تأثير على مدرات البول

مدرات البول تعمل على مساعدة الجسم في التخلص من الصوديوم والماء الزائدين، عندما تستهلك كميات كبيرة من الصوديوم من البطاطا المقلية، فإنك تعاكس عمل مدرات البول، مما يجعلها أقل فعالية في إزالة السوائل المحتبسة. الجسم سيعمل بجد أكبر لمواجهة الحمل الزائد من الصوديوم.

الدهون المشبعة وغير الصحية

البطاطا المقلية تُطهى في زيوت غزيرة، وعادة ما تكون هذه الزيوت غنية بالدهون المشبعة أو المتحولة (Trans Fats) والتي يمكن أن تساهم في الالتهاب وتضر بصحة الأوعية الدموية.

الأطعمة الغنية بالدهون قد تؤثر على عملية الهضم وقد تزيد من العبء على الكلى والقلب بمرور الوقت، مما قد يزيد من ميل الجسم لاحتباس السوائل.

تأثير على ضغط الدم

المحتوى العالي من الصوديوم في البطاطا المقلية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية للملح، ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر احتباس السوائل ويضعف وظائف الكلى على المدى الطويل.

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