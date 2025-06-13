لماذا نشعر بالدوران أثناء الوقوف بشكل مفاجئ.. اعرف السر

الشعور بالدوار أو "الدوخة" عند الوقوف بشكل مفاجئ يُعرف باسم هبوط الضغط الانتصابي أو انخفاض ضغط الدم الوضعي، يحدث هذا عندما ينخفض ضغط الدم بشكل كبير عند الانتقال من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى وضعية الوقوف.

ما هو السر وراء ذلك؟

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress، السر يكمن في كيفية استجابة جسمك للتغير المفاجئ في الجاذبية عند الوقوف:

تجمع الدم في الأطراف السفلية

عندما تكون جالسًا أو مستلقيًا، يتوزع الدم بشكل متساوٍ نسبيًا في جميع أنحاء الجسم. لكن عند الوقوف فجأة، تسحب الجاذبية حوالي 300 إلى 800 ملليلتر من الدم إلى أوردة الساقين والقدمين ومنطقة البطن.

انخفاض العائد الوريدي للقلب

هذا التجمع للدم في الأسفل يقلل من كمية الدم التي تعود إلى القلب. وبالتالي، يقل الدم الذي يضخه القلب إلى بقية الجسم، بما في ذلك الدماغ.

تنشيط الاستجابات التعويضية للجسم

لتعويض هذا الانخفاض المفاجئ في تدفق الدم إلى الدماغ، يقوم الجسم بتفعيل آليات دفاعية سريعة:

المستقبلات الضغطية (Baroreceptors):

توجد هذه المستقبلات في الشرايين الكبيرة (مثل الشريان السباتي في الرقبة والشريان الأبهر في الصدر) وتكتشف الانخفاض في ضغط الدم.

الجهاز العصبي اللاإرادي (Autonomic Nervous System):

ترسل هذه المستقبلات إشارات إلى الدماغ، الذي بدوره يرسل إشارات عبر الجهاز العصبي اللاإرادي (خاصة الجهاز العصبي الودي) لـ:

زيادة معدل ضربات القلب

لضخ المزيد من الدم في الدقيقة.

تضييق الأوعية الدموية (Vasoconstriction): خاصة في الأطراف السفلية، لدفع الدم مرة أخرى نحو القلب والدماغ.

الفشل في الاستجابة السريعة الكافية

في معظم الأحيان، تتم هذه الاستجابة التعويضية بسرعة وفعالية بحيث لا تشعر بأي شيء. ومع ذلك، إذا كانت هذه الآليات لا تعمل بالسرعة أو الكفاءة الكافية (على سبيل المثال، إذا كانت الأوعية الدموية لا تضيق بسرعة، أو إذا كان القلب لا يزيد من معدل ضرباته بشكل كافٍ)، فإن تدفق الدم إلى الدماغ يقل لفترة وجيزة، مما يسبب الشعور بالدوخة، الدوران، عدم الاتزان، أو حتى غشاوة الرؤية.

متى يكون هبوط الضغط الانتصابي طبيعيًا؟

الشعور بدوار خفيف أو "إغماء مؤقت" عند الوقوف بسرعة كبيرة يعتبر أمرًا طبيعيًا تمامًا لدى معظم الناس من حين لآخر، خاصة إذا كنت جائعًا، أو مصابًا بالجفاف، أو كنت واقفًا بسرعة كبيرة بعد فترة طويلة من الجلوس أو الاستلقاء.

العوامل التي تزيد من احتمالية حدوثه (أسباب هبوط الضغط الانتصابي):

الجفاف: عدم شرب كمية كافية من السوائل يقلل من حجم الدم.

بعض الأدوية: مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم (خاصة مدرات البول)، أدوية الاكتئاب، أدوية ضعف الانتصاب، وأدوية مرض باركنسون.

بعض الحالات الطبية:

أمراض القلب: مثل قصور القلب، مشاكل صمامات القلب، أو بطء ضربات القلب.

مشاكل الغدد الصماء: مثل مرض السكري (الذي يمكن أن يسبب تلفًا للأعصاب التي تتحكم في ضغط الدم)، أو مشاكل الغدة الكظرية.

اضطرابات الجهاز العصبي: مثل مرض باركنسون، الضمور الجهازي المتعدد (Multiple System Atrophy)، أو الاعتلال العصبي المحيطي.

فقر الدم (الأنيميا): يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى الدماغ.

الحمل: التغيرات الهرمونية وزيادة حجم الدم يمكن أن تؤثر.

الشيخوخة: مع التقدم في العمر، تصبح الأوعية الدموية أقل مرونة، وتتباطأ استجابة المستقبلات الضغطية.

الحمى أو الإسهال أو القيء: أي شيء يسبب الجفاف.

الوقوف لفترات طويلة: خاصة في الأماكن الحارة.

كيفية التعامل معه

الوقوف ببطء

الجلوس أو الاستلقاء فورًا

شرب كمية كافية من السوائل

تجنب الوقوف لفترات طويلة في الحرارة.

رفع رأس السرير قليلًا

ارتداء جوارب ضاغطة

استشارة الطبيب

اقرأ أيضًا:

من 3 مكونات.. نوع عصير يضبط الضغط ويقوي القلب والجهاز الهضمي

هذا ما يحدث للقولون والكلي عند تناول البطيخ.. مفاجأة صادمة

على طريقة أفلام الخيال العلمي.. سمكة قرش تسقط من السماء فما قصتها؟

3 أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

بجوازك المصري فقط.. 4 دول يمكنك زيارتها بسهولة وبدون تأشيرة

ليلة قمرية تدخل في هذه الأبراج الفلكية وتنقلب حياتهم العاطفية