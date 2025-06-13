ما سبب نزول البول عند العطس بشدة؟.. وما العلاج لذلك؟

عادة ما يكون سبب نزول البول عند العطس بشدة هو حالة تُعرف باسم "سلس البول الإجهادي، يحدث هذا عندما تضع الأنشطة التي تزيد الضغط على المثانة (مثل العطس، السعال، الضحك، القفز، أو رفع الأثقال) ضغطًا مفاجئًا على عضلات قاع الحوض والمصرة البولية، وفقًا لـ healthline.

أسباب ضعف عضلات قاع الحوض والمصرة البولية

الحمل والولادة

خاصة الولادة الطبيعية، حيث يمكن أن تسبب تمددًا وضعفًا في عضلات قاع الحوض والأنسجة والأعصاب المرتبطة بها.

التغيرات العمرية

مع التقدم في العمر، يمكن أن تضعف العضلات بشكل عام.

انقطاع الطمث (سن اليأس)

انخفاض مستويات هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث يؤثر على صحة بطانة المثانة والإحليل، مما يزيد من تفاقم الحالة.

السمنة وزيادة الوزن

تضعف الضغط الزائد على عضلات الحوض.

السعال المزمن

بسبب التدخين، الربو، أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، حيث يزيد السعال المتكرر من الضغط على المثانة.

جراحات الحوض

مثل استئصال الرحم أو جراحة البروستاتا (خاصة عند الرجال).

بعض الحالات العصبية

مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون، التي يمكن أن تؤثر على الإشارات العصبية المتحكمة في المثانة.

الإمساك المزمن

الشد أثناء التبرز يمكن أن يضعف عضلات قاع الحوض.

العلاج:

يعتمد العلاج على شدة الحالة والسبب الكامن وراءها، وقد يشمل مجموعة من الخيارات:

تغييرات نمط الحياة

فقدان الوزن الزائد

إذا كنت تعاني من السمنة، فإن فقدان الوزن يمكن أن يقلل الضغط على المثانة.

تجنب المشروبات المهيجة للمثانة

مثل الكافيين (القهوة، الشاي، المشروبات الغازية)، الكحول، والمشروبات الحمضية.

الإقلاع عن التدخين

لتقليل السعال المزمن.

معالجة الإمساك

تناول الألياف وشرب السوائل للمساعدة في تجنب الإمساك.

إدارة السوائل

لا تقيد السوائل بشكل كبير جدًا، ولكن قد يُنصح بتقليل الشرب قبل النوم أو في أوقات معينة.

تمارين قاع الحوض (تمارين كيجل):

هذه التمارين هي خط الدفاع الأول والأكثر شيوعًا. تهدف إلى تقوية عضلات قاع الحوض التي تدعم المثانة والأمعاء.

يجب أن يتم أداء التمارين بانتظام وبالطريقة الصحيحة. قد يساعد أخصائي العلاج الطبيعي المتخصص في قاع الحوض على تعلم كيفية تحديد العضلات الصحيحة وانقباضها بشكل فعال.

يمكن استخدام تقنية الارتجاع البيولوجي (Biofeedback) مع تمارين كيجل لضمان انقباض العضلات الصحيحة.

العلاج الطبيعي:

يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي المتخصص في قاع الحوض تقييم المشكلة وتقديم برنامج علاجي مخصص يتضمن تمارين وتقنيات لتقوية العضلات.

الأجهزة:

الفرزجة المهبلية (Pessary): جهاز سيليكون على شكل حلقة يتم إدخاله في المهبل لدعم المثانة والضغط على مجرى البول لمنع التسرب.

أقماع المهبل (Vaginal Cones): أقماع صغيرة يتم إدخالها في المهبل ومحاولة الإمساك بها باستخدام عضلات قاع الحوض لتقويتها.

العلاجات الطبية (الأدوية):

لا توجد أدوية مخصصة لعلاج سلس البول الإجهادي بشكل مباشر، ولكن بعض الأدوية قد تستخدم في حالات معينة أو إذا كان هناك نوع مختلط من سلس البول (إجهادي وإلحاحي). على سبيل المثال، قد يصف الأطباء بعض الأدوية مثل دولوكستين.

الإجراءات الجراحية:

في الحالات الشديدة أو عندما تفشل العلاجات الأخرى، قد تكون الجراحة خيارًا.

جراحة وضع الشريحة (Sling Procedure): هي الإجراء الأكثر شيوعًا، حيث يتم وضع شريط من المواد الصناعية أو الأنسجة الخاصة بالمريض تحت مجرى البول لدعمه وإبقائه مغلقًا.

تعليق عنق المثانة (Bladder Neck Suspension): يتم رفع عنق المثانة وتثبيته.

حقن المواد المالئة (Bulking Agents): يتم حقن مادة حول مجرى البول لزيادة سمك جدرانه وتقليل التسرب.

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