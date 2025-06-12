أطعمة خارقة.. 9 أكلات تدمر الخلايا السرطانية في الجسم

كتبت- أسماء مرسي:

التغذية السليمة من الأمور الأساسية للوقاية من الأمراض، وهناك بعض الأطعمة تمتلك خصائص قوية لمكافحة الخلايا السرطانية، نوضحها لكم وفقا لموقع "medicinenet".

التفاح

غني بالفلافونويدات والأحماض الفينولية والألياف، يعمل التفاح على حماية الخلايا من التلف ويقلل من تكاثر الخلايا السرطانية.

الطماطم

تحتوي على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على منع نمو الخلايا السرطانية.

الجزر

يُقلل استهلاكه بانتظام من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 26%، نظرا لأنه مصدرا ممتازا للبيتا كاروتين، وهي صبغة برتقالية اللون ومضاد أكسدة قوي.

الخضراوات الورقية الداكنة

كالجرجير والسبانخ غنية بحمض الفوليك ومضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، التي ثبت فعاليتها في تثبيط نمو الخلايا السرطانية في مراحلها المبكرة.

بذور الكتان

غنية بأوميجا 3 والألياف والفيتامينات والمعادن، لذا يسهم استهلاكها في منع نمو خلايا سرطان الثدي وعنق الرحم والجلد والدم.

الفاصوليا والعدس

غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، تقلل من تلف الحمض النووي في الخلايا، فضلا عن، انخفاض معدل الإصابة بسرطان القولون.

الكركم

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من مركب الكركمين، وهو صبغة صفراء ذات خصائص قوية لمكافحة السرطان ومنع تكوين الأورام الخبيثة، وقد يوفر حماية ضد سرطان الدماغ.

الزنجبيل

مركب 6-شجول الموجود في الزنجبيل يمتلك خصائص قوية مضادة للسرطان والالتهابات.

الثوم والبصل

تحتوي على مواد كيميائية تحمي من السرطان عن طريق تحييد العوامل المسرطنة، وتسريع إصلاح الحمض النووي، كما أنها مفيدة ضد أورام الجهاز الهضمي.

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