6 علامات تحذيرية تكشف عن نقص البوتاسيوم في جسمك.. انتبه لها

كتب- أحمد الضبع:

لا شك في أنّ البوتاسيوم يعد من المعادن الحيوية الضرورية لوظائف الجسم المختلفة، لا سيما عضلات القلب، وتنظيم ضغط الدم، والإشارات العصبية، وتوازن السوائل.

وشدد الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، على ضرورة الانتباه إلى نقص هذا المعدن في الجسم، الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن نقص البوتاسيوم قد يظهر من خلال عدة علامات تحذيرية منها تشنجات العضلات والشعور بالتعب والإرهاق والإمساك واضطرابات خفقان القلب، والتنميل أو الوخز في الأطراف، فضلاً عن الدوار أو الإغماء الخفيف.

وبيّن أخصائي التغذية العلاجية، أن هذه الأعراض تنتج عن ضعف تنظيم البوتاسيوم لوظائف العضلات والأعصاب، وقد تؤدي إلى مضاعفات مثل النوبات القلبية في حال إهمالها.

كما "صلاح" نبه إلى أن بعض الأدوية مثل المدرات البولية وبعض المضادات الحيوية، بالإضافة إلى حالات القيء أو الإسهال الحاد والمزمن، قد تسهم في فقدان البوتاسيوم من الجسم، ما يستدعي توخي الحذر.

وأكد أن تعويض نقص البوتاسيوم أو الوقاية منه يمكن أن يتحقق بسهولة من خلال تناول أطعمة غنية به ومتنوعة، من بينها الحمص والأفوكادو والسبانخ والعدس، إلى جانب الأسماك البحرية مثل السلمون والمحار والبطاطا الحلوة واليقطين، بالإضافة إلى الطماطم والبطيخ.

وحذر من اللجوء إلى مكملات البوتاسيوم دون استشارة طبية، خاصة المكملات القوية التي تُصرف بوصفة طبية، نظرا لأن تناول كمية زائدة قد يسبب اضطرابات خطيرة في نظم القلب.

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