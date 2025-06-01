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حسام موافي يحذر من نغزات الصدر: علامة على أمراض خطيرة

07:00 م الأحد 01 يونيو 2025

حسام موافي يحذر من نغزات الصدر: علامة على أمراض خط

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كتبت - آلاء نبيل:

يشكل الشعور بنغزات في الصدر علامة تحذيرية مهمة قد يغفل عنها الكثيرون، لكنها قد تكون دليلا على مشاكل صحية خطيرة تهدد القلب والرئتين.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تجاهل نغزات الصدر التي يعاني منها كثير من الأشخاص، مشيرا إلى أنها قد تدل على أمراض خطيرة تستدعي الانتباه والفحص الطبي العاجل.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إن الشعور بنغزات في الصدر قد يكون عرضًا لعدة أمراض، منها:

1- التهاب عضلة القلب.

2- التهاب الغشاء المحيط بالقلب (التهاب التامور).

3- التهاب شرايين القلب.

3- مشاكل صحية في الصدر عامة.

4- أمراض في الرئتين.

5- علامة على الإصابة بالذبحة الصدرية.

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