حسام موافي يحذر من خطأ شائع عند شرب الشاي- يهدد صحتك

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من عادة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، وهي الإفراط في شرب الشاي.

الشاي.. من مشروب صحي إلى عدو خفي

وأوضح "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الإكثار من استهلاك الشاي يحوله من مشروب صحي إلى عدو خفي.

مخاطر الإفراط في شرب الشاي بعد الأكل

وأضاف أن الإفراط في استهلاكه مباشرة بعد الأكل أو بعد فترة قصيرة عادة خاطئة يضر بالصحة، حيث أنه يقلل من امتصاص الحديد الموجود في الطعام، ما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بفقر الدم والأنيميا، ويؤدي أيضا إلى نقص في كرات الدم الحمراء الضرورية للجسم.

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