عند التفكير في إنقاص الوزن، هناك العديد من العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.

ولا يقتصر الأمر على ما تأكله فقط، بل يشمل أيضا عدد وجباتك، وأنواع الأطعمة التي تختارها.

وكشف موقع "|Prevention" أفضل 5 مشروبات للتخلص من الوزن الزائد.

الماء

يتميز الماء بخصائص فريدة تجعله مفيدًا للغاية لإنقاص الوزن، واكتشف الباحثون أن استهلاك الطاقة أثناء الراحة يمكن أن يزيد بنسبة تصل إلى 24-30% في غضون 10 دقائق فقط من شرب الماء.

كما أن شرب كمية كافية من الماء يوميا يُعزز ترطيب الجسم ويحسن مستويات الطاقة والمزاج ويساعد على الشعور بالشبع، مما يعزز التحكم في كمية الطعام، وربما فقدان الوزن.

الشاي الأخضر

غني بالكاتشين وهي مضادات أكسدة قوية يُعتقد أنها فعّالة في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون. وأبرز هذه الكاتيكينات هو مركب غالات الإبيغالوكاتشين (EGCG).

الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على حوالي 47 ملليجرام من الكافيين، وهو منبه يُعتقد أنه يزيد من حرق السعرات الحرارية. لكن ما يميز الشاي الأسود حقًا هو غناه بـالبوليفينولات.

عصير الخضروات

يمكن أن يحتوي عصير الفاكهة على نسبة عالية من السكر، لكن عصير الخضراوات الطازج يُعدّ مشروبًا رائعًا منخفض الكربوهيدرات. كما أن عصير الخضروات غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة.

القهوة

تحتوي القهوة على أكبر كمية من الكافيين، بحوالي 95 ملغم لكل كوب. وكما ذُكر سابقًا، يُعد الكافيين منبهًا يمكن أن يزيد من حرق السعرات الحرارية. وتحتوي القهوة أيضًا على الثيوبرومين والثيوفيلين وحمض الكلوروجينيك، وهي ثلاثة مركبات معروفة بتأثيرها على عملية التمثيل الغذائي.

وتوضح بالينسكي-ويد قائلة: "يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة أيضًا في الحد من الالتهابات، والتي قد تُسبب زيادة الوزن لدى بعض الأفراد". ولكن بالتأكيد تتلاشى هذه الفوائد إذا تم إضافة الكريمة والسكر.

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