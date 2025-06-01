نظام غذائي يخفف أعراض القولون العصبي

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ميشيغان أن النظام الغذائي المتوسطي قد يخفف الأعراض لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

ويعد النظام الغذائي منخفض الفودماب حمية تهدف إلى تقليل تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات سهلة التخمير، وفقا لموقع "ساينس دايلي".

وبالرغم من أن النظام الغذائي منخفض الفودماب قد خفف الأعراض لدى أكثر من نصف المرضى، إلا أنه مقيد ويصعب الالتزام به.

نتيجة المقارنة

وشاركت في التجربة مجموعتان، وفي المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي المتوسطي، حقق 73% من المرضى الهدف الأساسي لتحسين الأعراض، مقابل 81.8% في المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي منخفض الفودماب.

وكانت النتيجة النهائية الأساسية انخفاضاً بـ 30% في شدة آلام البطن بعد 4 أسابيع، وفق معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتُصيب متلازمة القولون العصبي ما يُقدّر بـ 4-11% من الناس، ويُفضّل غالبية المرضى التدخلات الغذائية على الأدوية.

أفضلية النظام المتوسطي

وعن أفضلية النظام الغذائي المتوسطي، قال الباحثون: "بالإضافة إلى تكلفته العالية واستهلاكه للوقت، هناك مخاوف من نقص العناصر الغذائية واضطرابات الأكل عند تجربة نظام غذائي منخفض الفودماب".

وأشار الباحثون إلى "أن النظام الغذائي المتوسطي أثار اهتمامنا لأنه بديل لا يعتمد على نظام غذائي إقصائي، ويتغلب على العديد من هذه القيود المتعلقة بالنظام الغذائي منخفض فودماب".

ويُركّز النظام الغذائي المتوسطي على الأطعمة النباتية قليلة المعالجة، مثل الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبقول، وزيت الزيتون، مع كميات معتدلة من الأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان.

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