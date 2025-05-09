علامتان خفيتان تكشفان أخطر أنواع السرطان.. احذر تجاهلهما

رغم التقدم الطبي الكبير، لا يزال الكشف المبكر عن السرطان عاملاً حاسمًا في زيادة فرص النجاة، إلا أن بعض العلامات قد تمر دون أن يلاحظها كثيرون، خصوصًا في حال سرطان البنكرياس، الذي يُعد من أخطر وأشرس أنواع السرطان.

ووفقًا لما ذكره موقع Mayo Clinic الطبي، فإن هناك علامتين خفيتين قد تكونان مؤشرًا مبكرًا للإصابة بسرطان البنكرياس، لكن يتم تجاهلهما في كثير من الأحيان بسبب عموميتهما وتشابههما مع أعراض أمراض أخرى أقل خطورة.

1- الحكة المزمنة في الجلد

قد تبدو غير مرتبطة، لكن الحكة المستمرة وغير المبررة قد تكون أولى علامات انسداد القنوات الصفراوية نتيجة ورم في البنكرياس، وهذا الانسداد يؤدي إلى تراكم الأملاح الصفراوية تحت الجلد، ما يسبب الحكة.

2- تغير لون البول إلى الداكن:

يشير الأطباء إلى أن البول الداكن قد يكون ناتجًا عن ارتفاع البيليروبين، وهو ناتج من انسداد القناة الصفراوية أيضًا، وغالبًا ما يتم إرجاع هذا العرض إلى الجفاف أو مشاكل في الكبد، لكنه في بعض الحالات يكون مؤشرًا مبكرًا لسرطان البنكرياس.

ويحذر الخبراء في "مايو كلينك" من تجاهل مثل هذه الإشارات، مؤكدين على أهمية الفحص الطبي الفوري عند ملاحظة أعراض غير معتادة أو مستمرة، حتى لو بدت بسيطة.

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