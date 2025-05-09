3 أعراض تحذيرية تكتشف السكتة الدماغية في دقائق.. راقبها جيدا

لا شك في أنّ السكتة الدماغية من أكثر الحالات الطبية الطارئة خطورة، إذ تهدد حياة الملايين سنويا، وتعد من أبرز أسباب الوفاة والعجز حول العالم، بينما خطورتها تكمن في حدوثها المفاجئ، ما يجعل سرعة التعرف على أعراضها خطوة حاسمة لإنقاذ المصاب وتقليل آثار الإعاقة.

وبحسب تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك 3 أعراض تحذيرية يمكن أن تظهر خلال دقائق وتدل على احتمالية الإصابة بسكتة دماغية، وهي:

1- ترهّل مفاجئ في جانب الوجه

ظهور انحراف أو ترهّل في أحد جانبي الوجه، خاصة عند الابتسام، قد يكون علامة واضحة على بداية السكتة، نتيجة تأثر الأعصاب التي تتحكم بعضلات الوجه.

2- ضعف أو تنميل في الذراع أو أحد جانبي الجسم

الإحساس المفاجئ بضعف أو خدر في ذراع أو ساق واحدة، أو عدم القدرة على رفع الذراعين بالتساوي، يشير إلى وجود خلل في التروية الدموية للدماغ، إذا حدث ذلك، ينصح بطلب المساعدة الطبية على الفور.

3- صعوبة في الكلام أو الفهم

التلعثم واستخدام كلمات غير مناسبة، أو صعوبة في فهم الكلام، هي إشارات قد تعكس تضرر مناطق النطق أو الفهم في الدماغ بسبب جلطة.

وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، يُشدد الخبراء على ضرورة الاتصال بخدمات الطوارئ فورًا، لأن كل دقيقة تأخير قد تعني فقدان المزيد من خلايا الدماغ.

وتشير التقديرات إلى أن الكشف المبكر عن السكتة الدماغية يمكن أن يحدث فارقا كبيرا في فرص النجاة وجودة الحياة بعد الإصابة.

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