"مش هتحتاج جيم".. مشروب سحري لـ"بناء العضلات" أثناء نومك

كتب – سيد متولي

كشف خبراء أن مشروبًا واحدًا قبل النوم قد يكون مفتاحًا لتعزيز نمو العضلات، ويبدأ مفعوله أثناء النوم، فبإدخال هذا المشروب في روتينك الليلي، قد تجد نفسك تكتسب كتلة عضلية دون الحاجة إلى قضاء ساعات إضافية في "الجيم".

وكشف الدكتور مارك هايمان عبر إنستجرام عن "طريقة بسيطة مدعومة علميًا" للمساعدة في إصلاح ونمو عضلات الجسم خلال الليل، وتساءل: "هل تعلم أن تناول 40 جرامًا من البروتين قبل النوم يُبقي جسمك في حالة بناء عضلات لمدة 7.5 ساعات؟"، بحب إكسبريس.

وأشار إلى بحثٍ أُجري عام 2012، يُظهر زيادةً ملحوظةً بنسبة 22% في تخليق بروتين العضلات، مع فائدةٍ إضافيةٍ تتمثل في إصلاحٍ مُستدامٍ للعضلات طوال الليل، كل ذلك دون التأثير على جودة النوم، وشملت الدراسة 16 شابًا سليمًا، وأُعطي بعضهم 40 جرامًا من بروتين الكازين قبل حوالي 30 دقيقة من موعد النوم.

مارس الجميع تمارين مقاومة في وقت مبكر من المساء حوالي الساعة الثامنة مساءً، تبعها "تغذية استشفاء مناسبة" حوالي الساعة التاسعة مساءً، ثم تناولت مجموعة مختارة من المشاركين مشروبًا يحتوي على 40 جرامًا من بروتين الكازين الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، قبل النوم.

كان التوقيت حاسمًا، إذ سمح لهضم الكازين وامتصاصه بالكامل فور خلودهم إلى النوم، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الأحماض الأمينية خلال دورة نوم صحية طبيعية، وفقًا لتقرير "سوري لايف".

واستنتج الباحثون وراء الدراسة: "هذه هي أول دراسة تظهر أن البروتين الذي يتم تناوله مباشرة قبل النوم يتم هضمه وامتصاصه بشكل فعال، وبالتالي تحفيز تخليق بروتين العضلات وتحسين توازن البروتين في الجسم بالكامل أثناء التعافي بعد التمرين طوال الليل".

إن إضافة جرعة من البروتين إلى روتينك اليومي قبل النوم لا يُساعد فقط على بناء العضلات، بل يُقدم أيضًا فوائد صحية إضافية، فتناوله قبل النوم يُساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلًا، ما يُساعد على التحكم في الوزن من خلال الشعور بالشبع .

مع أن تناول البروتين قبل النوم يُعدّ إضافة قيّمة لنظامك الغذائي، خاصةً لمن يسعون إلى تعزيز نمو العضلات واستعادتها، إلا أنه من الضروري الانتباه إلى الحساسيات المحتملة لضمان نوم هانئ، لكن قبل إجراء أي تغييرات جوهرية على نظامك الغذائي، استشر طبيبا، خاصةً إذا كنت تتلقى علاجًا لحالة طبية أو تتناول أدوية معينة.

انتبه لكيفية تفاعل جسمك مع تناول البروتين، وعدّله حسب الحاجة، إذا شعرت بأي اضطراب هضمي، ففكّر في تقليل كمية البروتين أو تعديل مواعيد تناوله، قد يُحسّن تناول البروتين مع الكربوهيدرات قبل النوم امتصاص التربتوفان، وهو حمض أميني يُساعد على تنظيم النوم.

هناك آلاف البروتينات المختلفة في الجسم، ولكل منها أدوارٌ متنوعة، بدءًا من دعم وظائف المناعة وصولًا إلى الحفاظ على صحة عضلاتنا وعظامنا طوال الحياة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

للحصول على توازن صحي من البروتين، يُنصح بتناول قطع قليلة الدهون من اللحوم واللحم المفروم، وتقليل تناول اللحوم الحمراء والمصنعة.

ليس عليك تناول اللحوم للحصول على حصتك اليومية من البروتين، فكّر في البقوليات كالفاصوليا والبازلاء والعدس كبدائل جيدة، فهي أيضًا قليلة الدهون ومصدر جيد للألياف والبروتين.

ما هو بروتين الكازين؟

بروتين الكازين هو نوع من البروتين موجود في الحليب، وخاصة حليب البقر، وهو بروتين بطيء الهضم، إذ يمتصه الجسم بمعدل أبطأ مقارنةً ببروتينات أخرى مثل مصل اللبن.

بينما يوجد الكازين بشكل طبيعي في حليب البقر ومنتجات الألبان الأخرى كالجبن والزبادي، فهو أيضًا مكمل بروتيني شائع، قد تكون هذه طريقة أكثر فعالية لتحقيق الكمية الموصى بها من 40 جرامًا من الكازين، إذ ستحتاج إلى تناول كمية كبيرة من منتجات الألبان قبل النوم مباشرةً للوصول إلى هذا الهدف بشكل طبيعي.

تحتوي الحصة القياسية من حليب البقر (لتر واحد) على حوالي 32 جرامًا من البروتين ، منها 25.6 جرامًا من الكازين.

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