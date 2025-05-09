احذر هذا التوقيت.. حسام موافي يكشف للطلاب أسوأ وقت للمذاكرة

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الطلاب من عادة شائعة لدى الطلاب، وهي المذاكرة طوال الليل.

وأشار" موافي" إلى أن هذه العادة تتعارض بشكل مباشر مع طبيعة الجسم ووظائفه الحيوية.

لماذا الصباح هو الوقت الأمثل للدراسة؟

أوضح خلال تقديمه لبرنامجه "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن الفترة الصباحية تمثل الوقت الأفضل والأكثر فاعلية للمذاكرة، مشيرا إلى أن هرمون الكورتيزون، الذي تفرزه الغدة الكظرية، يبدأ في الارتفاع تدريجيا مع طلوع الفجر.

ويسهم هذا الارتفاع الطبيعي في مستوى الهرمون في تعزيز التركيز والانتباه والقدرة على الاستيعاب لدى الإنسان، ما يجعل الدراسة في هذا الوقت أكثر إنتاجية.

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