دون أعراض.. احذر هذا الأمر في جسمك يسبب تلف الكلى

كتب – سيد متولي

يمكن لزيادة بعض العناصر في الجسم أن تسبب مشكلات صحية خطيرة دون أن ندري، خاصة إذا لم تظهر أي أعراض، لكن هل تعرف أن بعض التأثيرات قد تمتد إلى تلف الكلى؟.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن زيادة مستويات حمض اليوريك في الجسم، يمكن أن يسبب ضررا خفيا بصحة الكلى مع مرور الوقت.

ما هو حمض اليوريك؟

حمض اليوريك هو مادة كيميائية تنتج عندما يقوم الجسم بتكسير مواد تسمى البيورينات، وعادة ما يتم إنتاجها في الجسم وتوجد أيضا في بعض الأطعمة والمشروبات، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منها الكبدة، والفاصولياء، والبازلاء المجففة.

ويذوب معظم حمض اليوريك في الدم وينتقل إلى الكلى، ثم يتم إخراجه في البول، ويؤدي عدم خروج كميات كافية منه وتراكمه في الجسم إلى حالة مرضية.

تأثير زيادة مستويات حمض البوليك على الكلى

زيادة مستويات حمض البوليك في الجسم يمكن أن تسبب تلف الكلى على المدى البعيد، إذ كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات حمض اليوريك هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض النقرس.

وعندما يتراكم حمض اليوريك في الدم، يمكن أن يشكل بلورات صغيرة تستقر ليس فقط في المفاصل، بل في الكلى، ومع مرور الوقت، قد تسبب التهابا، وتضعف وظائف الكلى، مسببة الحصوات.

أعراض خفية

والمقلق في الأمر أن حمض اليوريك يؤثر سلبا على صحة الكلى، دون ظهور أعراض حتى حدوث الضرر بالفعل، ما يستدعي ملاحظة أي تغيرات في الجسم لسرعة التعامل مع الحالة وتجنب المضاعفات.

أسباب زيادة حمض البوليك في الجسم

السكر أحد أسباب ارتفاع حمض اليوريك، وكذلك الملح، وخاصة الموجود في الأطعمة المعلبة، والتي تؤثر على ضغط الدم وكفاءة الكلى في تصفية حمض اليوريك.

أطعمة يجب تجنبها وأخرى تناولها

تجنب اللحوم الحمراء ولحوم الأعضاء.

تناول الكرز لأنه يخفض مستويات حمض اليوريك بشكل طبيعي.

تناول ماء الليمون لخفض حمض اليوريك، ومنع تكون بلورات حمض اليوريك في الكلى



"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام المدخنين

9 أطعمة ومشروبات لعلاج وتنظيف الكبد والأمعاء- مفعولها سحري

ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من مرة؟.. طبيبة تحذر

هتدمر كليتيك.. 4 أطعمة احذر الإفراط في تناولها

مواليد 5 أبراج يتصدرون قائمة الكرم والعطاء.. روحهم لا تعرف الأنانية