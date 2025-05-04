هل تشعر بالخنقة وثقل في صدرك؟ حسام موافي يحذر من تجاهل هذه العلامات

هل تشعر بالخنقة وثقل في صدرك؟ حسام موافي يحذر من ت

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني عن أسباب الشعور بـ ثقل في الصدر والخنقة.

وقال موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد: "معظم الأشخاص يربطون الشعور بثقل في الصدر بالذبحة الصدرية أو الشريان التاجي".

وتابع حسام: "يجب استشارة الطبيب فورا عند الشعور بثقل على الصدر لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب".

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة: "الشعور بثقل في الصدر قد يدل على الإصابة بالذبحة الصدرية إذا ظهرت على المريض علامات أخرى مثل ألم في الرقبة أو الفك أو الكتف الأيسر أو الأيمن أو منتصف الذراع الأيسر.

وأضاف: "وقد يظهر ألم الذبحة الصدرية لدى بعض المرضى على هيئة إحساس حاد ومفاجئ يشبه وخز الإبر أو الطعنات بالسكين".

أسباب أخرى للشعور بـ ثقل في الصدر:

-النوبة القلبية، وفقا لموقع "clevelandclinic".

-انضغاط القلب "تجمع السوائل حول القلب".

-مشكلات أخرى في غلاف القلب.

-انهيار الرئة (استرواح الصدر) .

-الانسداد الرئوي (جلطة دموية تلتصق في أحد الأوعية الدموية في رئتيك).

-ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

-فتق الحجاب الحاجز .

-نوبات الربو .

-صعوبة البلع

-مشكلات المريء.

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