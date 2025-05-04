تصيبك بسرطان الأمعاء والقولون.. احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

كتبت- أسماء مرسي:

لحماية الجهاز الهضمي من خطر سرطان الأمعاء والقولون، من الضروري الانتباه إلى النظام الغذائي.

فيما يلي، إليك 4 أنواع من الأطعمة لا يجب الإكثار من تناولها، لأنها تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والأمعاء، وفقا لموقع "onlymyhealth".

الإفراط في اللحوم الحمراء والمصنعة

يرتبط تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة، بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والأمعاء، بسبب احتوائها على مواد مضافة تعزز نمو السرطان.

بالإضافة إلى، غناها بمركبات مثل النترات والنتريت التي تتحول في الجسم إلى مواد مسرطنة.

السكر والكربوهيدرات المكررة

الأنظمة الغذائية التي تعتمد بشكل كبير على السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان، لذا يجب الاعتدال في تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.

الأطعمة المصنعة والمشوية

تناول الأطعمة المصنعة والمشوية على درجات حرارة عالية ينتج مركبات ضارة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

تناول أطعمة غنية بالدهون

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير، كما أن الإفراط في الدهون يسهم في السمنة وزيادة إنتاج الأحماض الصفراوية التي قد تتحول إلى مواد مسرطنة.

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