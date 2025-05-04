ما فوائد ممارسة الرياضة لمرضى السرطان؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من من مستشفى شنجينج التابع لجامعة الصين الطبية أن المواظبة على التمارين الرياضية قد تقلل بشكل كبير من الآثار الجانبية لعلاجات السرطان المتنوعة.

وتشكل هذه النتائج تحولا جذريا في إدراكنا لأهمية النشاط البدني خلال مسيرة العلاج، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وحللت الدراسة 485 حالة من 80 دراسة علمية نشرت خلال العقد الماضي.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الجسدية، أوضحت النتائج أن ممارسة التمارين بانتظام تحد بشكل ملحوظ من الضرر الذي يلحقه العلاج الكيميائي بالقلب والأعصاب الطرفية.

وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ تحسن ملحوظ في أعراض ضبابية الدماغ، التي تؤثر سلبًا على الإدراك والذاكرة لدى العديد من المرضى. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شملت الفوائد تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والحد من نوبات ضيق التنفس.

أما على الصعيد النفسي والاجتماعي، فقد حققت المجموعات التي التزمت بالتمارين الرياضية تحسنا كبيرا في جودة النوم والصحة النفسية عموما. كما سجلت هذه المجموعات مستويات أعلى من التفاعل الاجتماعي والإحساس العام بجودة الحياة، وهي عوامل حيوية في رحلة التعافي من هذا المرض الخبيث.

واللافت في هذه الدراسة أنها لم تكتف بتحليل الفوائد العامة، بل توغلت في تفاصيل دقيقة تثبت فعالية التمارين في تحسين مؤشرات حيوية مهمة مثل مستويات الإنسولين وعامل النمو الشبيه بالإنسولين والبروتين التفاعلي سي، وجميعها مؤشرات حيوية ترتبط بشكل وثيق بتطور المرض ونجاح العلاج.

ومن النتائج الاستثنائية التي توصلت إليها الدراسة أن المرضى الذين مارسوا التمارين قبل الخضوع للعمليات الجراحية سجلوا نتائج أفضل بشكل ملحوظ بعد الجراحة. حيث انخفضت لديهم معدلات المضاعفات الجراحية، وقلت شدة الآلام، كما قصرت مدة الإقامة في المستشفى، بل وانخفضت بينهم معدلات الوفاة مقارنة بغير الممارسين للرياضة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه المراجعة الشاملة تؤكد بشكل قاطع فعالية إدراج التمارين الرياضية في بروتوكولات علاج السرطان. ومع ذلك، يقول الخبراء الصحيون أنه يجب مراعاة الظروف الفردية لكل مريض، حيث يجب أن يكون البدء بالتمارين تدريجيا، وبما يتناسب مع حالة كل شخص، مع ضرورة استشارة الفريق الطبي المعالج.

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