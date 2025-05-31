ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة على الريق؟.. 7 تأثيرات مفاجئة

كتبت- نورهان ربيع

القهوة المشروب الرسمي الذي لا غنى عنه في حياة معظم الناس حول العالم، فالجميع يعشقونها ويتناولونها بطرق مختلفة حسب الرغبة.

ورغم فوائدها الصحية العديدة التي تمنحها للجسم، إلا أن تناول القهوة على الريق قد يسبب بعض الآثار الجانبية التي قد تؤثر على صحتك، وفي السطور التالية نستعرض أهمها وفقًا لموقع Healthshots.

القلق والتوتر

الكافيين في القهوة منبه يزيد من اليقظة والطاقة، لكن تناوله على معدة فارغة قد يعزز تأثيره، ما يؤدي إلى زيادة القلق والتوتر والعصبية، وقد يسبب الأرق وصعوبة التركيز.

خطر حموضة المعدة

القهوة حمضية، وتناولها على معدة فارغة قد يهيّج بطانة المعدة، مما يسبب حرقة وعدم راحة، وقد يؤدي إلى ارتجاع المريء، ومع الوقت يزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة.

تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي

لمن يعانون من مشاكل هضمية مثل متلازمة القولون العصبي أو داء الأمعاء الالتهابي، قد تزيد القهوة على الريق الأعراض، مثل الإسهال وتقلصات البطن، بسبب تأثير الكافيين المنشط على حركة الأمعاء.

تأثير على امتصاص العناصر الغذائية

تحتوي القهوة على مركبات العفص التي قد تعيق امتصاص بعض العناصر المهمة مثل الحديد والكالسيوم.

زيادة استجابة الجسم للتوتر

الكافيين يحفز إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يلعب دورًا في استجابة الجسم للتوتر. ارتفاع مستوياته قد يؤثر سلبًا على الصحة، مسببا ضعف المناعة وزيادة الوزن واضطرابات المزاج.

تقلبات سكر الدم

الكافيين قد يؤثر على حساسية الأنسولين واستقلاب الجلوكوز، ما يؤدي إلى تقلبات في سكر الدم، فتناوله على الريق يسبب ارتفاعًا سريعًا يليه انخفاض حاد، يزيد من الشعور بالتعب والانفعال والرغبة في تناول المزيد من السكر أو الكافيين.

الجفاف

الكافيين مدر للبول، وتناوله على معدة فارغة قد يؤدي إلى فقدان السوائل، ما يسبب الجفاف، خاصةً إذا لم تتم تعويض السوائل بشكل كافٍ طوال اليوم.

اقرأ أيضا:

ما هو المرض الذي يعاني منه تامر عاشور؟- احذر هذه الأعراض

5 فئات ممنوعة من تناول "الفتة" في العيد- هذا ما تفعله بالقلب والكوليسترول

كنز الغابة.. سياح يعثرون على 600 قطعة مجوهرات بالصدفة

لو زوجتك من مواليد الجوزاء.. 9 هدايا تناسب طبيعتها المرحة

يحميك من الفقر والنحس.. 7 طرق بسيطة لطرد الحسد من المنزل