أطعمة تعزز القدرة الجنسية لدى الرجال.. اجعلها على مائدتك

كتبت- نورهان ربيع

تعتبر العلاقة الحميمة من أهم أولويات معظم الرجال في حياتهم، ويسعى الجميع لأن تكون صحية وتدوم لفترة أطول.

وثبت علميًا أن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز القدرة الجنسية، وهناك العديد من الأطعمة التي تساهم في زيادة هذه القدرة وتحسين جودة العلاقة الحميمة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأطعمة التي ينصح الأطباء الرجال بتناولها، وفقًا لما ذكره موقع formen.health.

الفستق

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من المكتبة الوطنية للطب أن إضافة 100 جرام من الفستق إلى النظام الغذائي بشكل منتظم لمدة 12 شهرًا تقريبًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضعف الانتصاب، كما أن المكسرات عمومًا تحسن جودة الحيوانات المنوية.

الحلبة

وجد الباحثون أن للحلبة تأثيرات إيجابية متعددة على الأداء الجنسي لدى الرجال، إذ تساعد في تعزيز الرغبة الجنسية، تحسين الأداء، وتقليل وقت التعافي الجنسي. يعود ذلك إلى مركب الصابونين الموجود فيها، الذي يعزز إنتاج الهرمونات الجنسية.

عشبة الأشواجاندا

تساعد هذه العشبة في تقليل التوتر، زيادة الرغبة الجنسية، رفع مستويات هرمون التستوستيرون، زيادة عدد الحيوانات المنوية، وتحسين القدرة على التحمل.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء، مما يعزز الأداء الجنسي.

الأسماك

أظهرت دراسة حديثة أن تناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا يمكن أن يحسن خصوبة الرجال بشكل ملحوظ.

الفراولة

يساعد حمض الفوليك الموجود في الفراولة على تحسين صحة الحيوانات المنوية، في حين يعزز فيتامين سي الموجود فيها الرغبة الجنسية.

العسل

يُعرف العسل الخام بمنشطه الجنسي المؤقت، حيث يعزز هرمون التستوستيرون. يحتوي على مركب الكريسين الذي يمنع تحويل التستوستيرون إلى الإستروجين، كما يزيد من كمية أكسيد النيتريك في الجسم، ما يساعد على تقوية أنسجة القضيب.

اقرأ أيضا:

ما هو المرض الذي يعاني منه تامر عاشور؟- احذر هذه الأعراض

5 فئات ممنوعة من تناول "الفتة" في العيد- هذا ما تفعله بالقلب والكوليسترول

كنز الغابة.. سياح يعثرون على 600 قطعة مجوهرات بالصدفة

لو زوجتك من مواليد الجوزاء.. 9 هدايا تناسب طبيعتها المرحة

يحميك من الفقر والنحس.. 7 طرق بسيطة لطرد الحسد من المنزل