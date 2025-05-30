احذر.. ملابس صيفية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد

يمكن لبعض أنواع الملابس الصيفية أن تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك يجب التعرف عليها لتجنب التعرض للمرض المميت.

وبحسب موقع "إندبندنت" البريطاني، فإن بعض الملابس الصيفية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهو ما حذرت منه مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

القميص الرجالي

وحذرت مؤسسة أبحاث السرطان، الرجال الذين لا يرتدون قمصانا بشكل متكرر في الصيف، كاشفة أنهم قد يصابون بأورام ميلانينية في مناطق الصدر والظهر والبطن.

تنانير السيدات القصيرة

كما أكدت المؤسسة، أن السيدات اللاتي يرتدين الشورتات والتنانير القصيرة خلال الصيف، أكثر عرضة للإصابة بأورام الميلانين على أرجلهن.

نصائح مهمة لتجنب الإصابة سرطان الجلد في الصيف

تجنب الشمس في الفترة 11 صباحا إلى 3 عصرا.

ارتداء ملابس تغطي البشرة مع قبعة ونظارة شمسية، مع استخدم واق من الشمس.

متى تذهب للطبيب؟

يجب استشارة طبيب أمراض جلدية عند ظهور شامات جديدة، على بشرتك، أو شامة تغيرت في الحجم أو الشكل أو اللون، أو أي بقعة جلدية تبدو غير عادية.

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