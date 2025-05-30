احتباس البول، أو تأجيل التبول لفترة طويلة، هو عادة شائعة قد تبدو غير ضارة للكثيرين، لكنها في الحقيقة يمكن أن تؤدي إلى عدد من المخاطر والمشاكل الصحية على المدى القصير والطويل.

إليك 6 مخاطر صحية تحدث لجسمك عند احتباس البول فترة طويلة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

التهاب المسالك البولية (UTI):

البول يحتوي على بكتيريا. عندما يبقى البول في المثانة لفترة طويلة، تتكاثر البكتيريا الموجودة فيه وتنمو بشكل مفرط. هذا يزيد بشكل كبير من خطر انتقال البكتيريا إلى مجرى البول والمثانة والكلى، مما يسبب التهابًا مؤلمًا يتطلب علاجًا بالمضادات الحيوية.

تلف الكلى

إذا استمر احتباس البول لفترات طويلة وبشكل متكرر، يمكن أن يؤدي الضغط الزائد في المثانة إلى رجوع البول نحو الكلى (الارتجاع البولي). هذا يمكن أن يتسبب في تمدد حويصلات الكلى (موه الكلى) وتلف الأنسجة الكلوية بمرور الوقت، مما يؤثر على وظيفتها وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي في الحالات الشديدة والمزمنة.

ضعف عضلات المثانة (المثانة المتسعة)

المثانة هي عضلة. عندما يتم تمديدها بشكل متكرر ومفرط بسبب الامتلاء المفرط بالبول، تفقد عضلاتها مرونتها وقدرتها على الانقباض بشكل فعال لإفراغ البول بالكامل. هذا قد يؤدي إلى صعوبة في التبول، والشعور بعدم الإفراغ الكامل، وحتى سلس البول (تسرب البول اللاإرادي) في المستقبل.

حصوات الكلى والمثانة

عندما يبقى البول راكدًا في المثانة أو الكلى لفترات طويلة، تترسب الأملاح والمعادن الموجودة فيه وتتبلور لتكوين حصوات. هذه الحصوات يمكن أن تكون مؤلمة للغاية عند محاولة مرورها عبر المسالك البولية، وقد تتسبب في انسداد المجاري البولية وتفاقم الالتهابات.

سلس البول

كما ذكرنا في نقطة ضعف عضلات المثانة، فإن التمدد المفرط يمكن أن يضعف العضلات التي تتحكم في حبس البول. هذا الضعف قد يؤدي إلى سلس البول الإلحاحي (الشعور المفاجئ والرغبة الملحة في التبول مع صعوبة التحكم) أو سلس البول الفيضي (تسرب البول بسبب امتلاء المثانة بشكل مفرط وعدم قدرتها على الاحتفاظ به).

آلام في البطن وأسفل الظهر

يمكن أن يسبب امتلاء المثانة المفرط ضغطًا وألمًا في منطقة أسفل البطن والحوض. في بعض الحالات، يمكن أن يمتد هذا الألم إلى أسفل الظهر، خاصة إذا كانت الكلى متأثرة أو إذا كان هناك التهاب.

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