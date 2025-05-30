إعلان

فقدان الوزن في منتصف العمر يقلل خطر الوفاة المبكرة

02:00 ص الجمعة 30 مايو 2025

فقدان الوزن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف بحث طبي جديد أن فقدان نسبة بسيطة من وزن الجسم خلال منتصف العمر قد يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة في مراحل لاحقة من الحياة، وفقًا لـ healthline.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها عبر موقع "هيلث داي"، أن فقدان 6.5% فقط من وزن الجسم، دون اللجوء إلى جراحة تخسيس أو استخدام أدوية التنحيف، يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في المؤشرات الصحية للفرد.

وقاد الدراسة الدكتور تيمو ستراندبرغ من جامعة هلسنكي، والذي أوضح أن "تصحيح الوزن الزائد في منتصف العمر، حتى بدون تدخلات طبية مباشرة، يظل ممكناً ويُحقق فوائد صحية ملموسة".

وأشار ستراندبرغ إلى أن إنقاص الوزن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب تقليل احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة أخرى، والحد من معدلات الوفاة المرتبطة بالسمنة.

نمط حياة صحي مفتاح النجاح

وأوصى الباحثون باتباع نمط حياة صحي كوسيلة فعّالة لإنقاص الوزن في هذه المرحلة، يشمل:

نظاماً غذائياً متوازناً

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

وينصح الخبراء بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعياً، مثل المشي أو ركوب الدراجات، بالإضافة إلى يومين من تمارين تقوية العضلات.

تظهر فقط ليلا.. علامة تحذيرية تدل على الإصابة بالسرطان

جمال شعبان يحذر من هذا الشيء في الحر.. قد يقتلك

اعتقد أنه قرحة".. إصابة رجل بسرطان نادر في الكبد - احذر هذه الأعراض "

تدمر الكلي.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول التوت.. مفاجأة

فقدان الوزن الوفاة المبكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هذا ما يحدث للكبد والكلى عند تناول كوب من عصير البرقوق

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص