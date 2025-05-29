لهذا السبب.. احذري وضع الخبز داخل الفريزر لوقت طويل

كتبت.. أسماء العمدة:

عندما تقوم بتجميد الخبز لفترات طويلة، تتغير تركيبته وتزداد احتمالية ظهور بعض المشاكل الصحية، وفقاً لما أشار إليه أحمد صلاح.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الخبز على النشا، وعند تجميده لفترات طويلة ثم تذويبه، يمكن أن تحدث تغيرات في بنية النشا، هذه التغيرات قد تجعل الخبز أقل سهولة في الهضم لبعض الأشخاص، قد يلاحظ البعض شعورًا بالانتفاخ أو عدم الارتياح في الجهاز الهضمي بعد تناول خبز تم تجميده لفترة طويلة.

وأكد من خلال تصريح لمصراوي، بمرور الوقت، قد يفقد الخبز بعضًا من قيمته الغذائية، خاصة الفيتامينات والمعادن الحساسة للظروف البيئية، على الرغم من أن التجميد يحافظ على الطعام، إلا أنه ليس عملية ثابتة تمامًا تحمي كل العناصر الغذائية إلى الأبد، كلما طالت مدة التخزين، زاد احتمال هذا الفقدان.

وأشار إلى أن بصرف النظر عن الجانب الصحي، فإن تجميد الخبز لوقت طويل يؤثر بشكل كبير على جودته ومذاقه، يصبح الخبز أكثر جفافًا، ويفقد قوامه الطري، وقد يتغير طعمه ليصبح أقل جاذبية، هذا يعني أنك قد لا تستمتع بالخبز بنفس القدر.

وتابع، بمرور الوقت، قد يفقد الخبز بعضًا من قيمته الغذائية، خاصة الفيتامينات والمعادن الحساسة للظروف البيئية، على الرغم من أن التجميد يحافظ على الطعام، إلا أنه ليس عملية ثابتة تمامًا تحمي كل العناصر الغذائية إلى الأبد. كلما طالت مدة التخزين، زاد احتمال هذا الفقدان

بنإن جميد الخبز لوقت طويل يؤثر بشكل كبير على جودته ومذاقه، يصبح الخبز أكثر جفافًا، ويفقد قوامه الطري، وقد يتغير طعمه ليصبح أقل جاذبية. هذا يعني أنك قد لا تستمتع بالخبز بنفس القدر.

وأختتم صلاح:" إذا لم يتم تغليف الخبز بشكل صحيح ومحكم قبل وضعه في الفريزر، فإنه قد يكون عرضة لامتصاص الروائح أو حتى الملوثات من الأطعمة الأخرى الموجودة في الفريزر، هذا لا يؤثر فقط على طعم الخبز، بل قد يثير مخاوف صحية في بعض الحالات النادرة إذا كان هناك تلوث بكتيري من أطعمة أخرى ، الخبز يحتاج إلى تغليف محكم جيدًا"

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