5 توابل توسع الشرايين وتخفض مستويات السكر والكوليسترول.. جربها

كتبت- أسماء العمدة:

هناك عدة توابل مشهورة بفوائدها في تحسين صحة الشرايين وتقليل مستويات السكر في الدم، حسبما ذكر الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

القرفة

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن القرفة تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، ما يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أنها قد تقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد من الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وبين أن القرفة تعرف بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم، وذلك عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وإبطاء تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، مما يقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات.

الكركم

وتابع أن الكركم يحتوي على مركب الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، يساعد في تقليل تراكم الترسبات الدهنية على جدران الشرايين ويحسن صحة القلب بشكل عام، ويمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم.

الزنجبيل

وأشار إلى أن للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل الكوليسترول الضار، كما قد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتجلط الدم، ويساهم في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

الثوم

وقال صلاح: "يساعد الثوم على منع تصلب الشرايين ويحسن صحتها بشكل عام، إذ يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ. كما يحتوي على مركب الأليسين الذي يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء".

الحلبة

وأشار إلى أن بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وتساعد على إبطاء هضم وامتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم، ما يقلل من مستويات السكر في الدم.

اقرأ أيضا:

ظنت أنها تعاني من الجيوب الأنفية.. سيدة تكتشف إصابتها بالسرطان وتحذر من هذه الأعراض

يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب

كنز الغابة.. سياح يعثرون على 600 قطعة مجوهرات بالصدفة

لو زوجتك من مواليد الجوزاء.. 9 هدايا تناسب طبيعتها المرحة

إرهاب واغتيال وكوارث طيران.. أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف

خبير لغة جسد يكشف مفاجأة وراء صفعة ماكرون من زوجته (فيديو)