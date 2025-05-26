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خبير لغة جسد يكشف مفاجأة وراء صفعة ماكرون من زوجته (فيديو)

06:21 م الإثنين 26 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    ماكرون وزوجته أثناء النزول من الطائرة الرئاسية
  • عرض 4 صورة
    ماكرون وزوجته أثناء النزول من الطائرة الرئاسية
  • عرض 4 صورة
    ماكرون وزوجته أثناء النزول من الطائرة الرئاسية
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كتبت- شيماء مرسي

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج للغاية بعد انتشار فيديو يظهر صفعة مفاجئة من زوجته بريجيت ماري له على باب الطائرة الرئاسية، وذلك لحظة وصولهما إلى فيتنام ضمن جولة ماكرون في جنوب شرق آسيا.

وقعت الحادثة بينما كان الزوجان على وشك النزول من الطائرة الرئاسية، لتلفت صفعة بريجيت لزوجها، ، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأثارت صفعة بريجيت لزوجها على وجهه ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

في محاولة لتفسير الموقف، وصف مصدر مقرب من ماكرون في تصريح لقناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية الحادث بأنه مجرد "شجار" بين زوجين.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" تحليل لغة الجسد الخاص بالرئيس ماكرون وزوجته بريجيت ماري، خبير لغة الجسد محمد أبو هاشم في تصريح خاص لـ "مصراوي".

تحليل لغة جسد الرئيس ماكرون

قال محمد: "تعرض ماكرون لدفع في وجهه من قبل زوجته، وهو سلوك لم يتوقعه منها".

وتابع خبير لغة الجسد: "يُظهر الفيديو المتداول غضب ماكرون الشديد واتساع عينيه، الأمر الذي يعكس شعوره بالصدمة".

وأضاف أبو هاشم: "ظهر ماكرون وهو يحاول رسم ابتسامة باهتة على وجهه، في محاولة يائسة لتغطية الموقف المحرج الذي يتعرض له".

تحليل لغة جسد بريجيت

وأشار: "أظهرت لغة جسد بريجيت غضبها من ماكرون، حيث لم يكن هناك أي تواصل بصري بينهما".

وأوضح: "أثناء نزولها من الطائرة استمرت في تعديل شعرها وهي تهبط من الطائرة، مما يعكس بوضوح مدى توترها".

واختتم حديثه: "المثير للدهشة أنها لم تحاول تصحيح تصرفها، بل استمرت في سلوكها العدواني تجاه ماكرون، وهو ما يعكس غضبها الشديد منه".

إيمانويل ماكرون زوجة ماكرون فرنسا بريجيت ماري
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