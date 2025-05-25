يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب

كتبت- شيماء مرسي

الموز من أشهر الفواكه في العالم، فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ولكن في بعض الحالات قد يكون خطير على القلب ويؤدي إلى مضاعفات إذا ترك دون علاج.

الموز والقلب

البوتاسيوم ضروري لتوصيل الإشارات الكهربائية في القلب، لذا فإن الإفراط في تناول الموز يمكن أن يؤدي إلى مستويات عالية جدا من البوتاسيوم في الدم، وهي حالة تعرف باسم فرط بوتاسيوم الدم وقد يكون لها آثار سلبية على القلب.

وفي الحالات الشديدة قد يؤدي فرط بوتاسيوم إلى ضعف عضلة القلب والسكتة القلبية، وفقا لموقع "onlymyhealth".

أعراض فرط بوتاسيوم الدم التي قد تؤثر على القلب:

الشعور بالتعب أو الضعف.

ضعف العضلات أو التشنجات.

الخدر أو الوخز في الأطراف.

الغثيان أو القيء.

آلام البطن.

ضيق في التنفس.

أضرار أخرى لـ الإفراط في الموز

-زيادة الوزن.

-مشكلات الجهاز الهضمي.

-الإمساك.

-مشكلات الأسنان.

-الصداع النصفي.

-مشكلات المعدة.

-النعاس.

-تلف الأعصاب.

-داء السكري من النوع الثاني.

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