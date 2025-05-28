تهدد قلبك.. احذر 5 علامات لـ ارتفاع الكوليسترول في الدم

كتب – سيد متولي

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، تسبب مشكلات صحية خطيرة، مثل ألم المفاصل، وأمراض القلب، وقد يصل الأمر إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذا من المهم التعرف على الأعراض مبكرا.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

وكشف موقع تايمز ناو، أن أسباب ارتفاع الكوليسترول، تتمثل في قلة ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي غير صحي، مع تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة.

أعراض ارتفاع الكوليسترول

يمكن لبعض الأعراض التي يصدرها جسمك أن تكشف ارتفاع الكوليسترول، وهو أمر مهم لتجنب حدوث مضاعفات صحية خطيرة، وتتمثل العلامات في:

ألم المعدة

ألم المعدة قد يحدث بسبب ارتفاع الكوليسترول، مع حدوث مشكلات في الكبد والمرارة والجهاز الهضمي، ما يسبب الألم والانتفاخ وعسر الهضم.

رواسب صفراء حول العينين

ارتفاع مستويات الكوليسترول يسبب ظهور رواسب صفراء، تسمى الزانثلازما، وهي أورام صفراء طرية تظهر على الجفون أو حولها، وتتكون من الكوليسترول والدهون، وقد تكون لينة أو شبه صلبة.

التعب المستمر

الشعور بالتعب المستمر علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، ويحدث بسبب بطء نبضات قلبك والذي ينتج عن انسداد الشرايين، ما يؤدي إلى التعب المزمن.

الحلقات حول العينين

ارتفاع الكوليسترول يسبب القوس الشيخوخي، وهو حلقة بيضاء أو زرقاء أو رمادية اللون حول القرنية.

آلام المفاصل

آلام المفاصل علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول، خاصة في اليدين والمعصمين والقدمين، وتحدث بسبب انخفاض تدفق الدم وتلف الأوعية الدموية.

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