يسبب الفشل الكلوي.. موافي يحذر من مرض خطير وهذه أعراضه

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مرض خطير يصيب الكلى، كاشفا عن أعراضه.

والمرض هو تكيس الكلى، أو مرض الكلى المتعدد الكيسات، وهو عبارة عن بالون صغير مملوء بالماء ينمو داخل إحدى الكليتين أو كلتيهما، بحسب ما أكده "موافي"، خلال برنامجه "ربي زدني علما"، على قناة صدى البلد.

أعراض مرض الكلى المتعدد الكيسات

وتتمثل خطورة مرض الكلى المتعدد الكيسات في أعراضه التي تتمثل في: ارتفاع ضغط الدم المصاحب له، فهو من النوع الثانوي، ما يعني ارتفاعه بسبب مشكلة ما في الجسم، مثل أمراض الكلى، كما قد يسبب آلام في الظهر أو الجانبين، مع وجود دم في البول، وفقا لأستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

هل يسبب الفشل الكلوي؟

كما تكمن مخاطر مرض الكلى المتعدد الكيسات، في صعوبة علاج ارتفاع ضغط الدم المرتبط به ، إذ قد يعاني المريض بعد فترة من الفشل الكلوي.

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