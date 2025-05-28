احذر.. مشروبات شائعة ترفع ضغط الدم وتدمر الكلى في هذه الحالة

كتب – سيد متولي

تزداد شعبية مشروبات الطاقة هذه الأيام، إذ تعطي دفعة سريعة من الطاقة في العمل، إلا أن تناول هذه المشروبات على المدى الطويل، قد يُسبب آثارًا ضارة على الكلى.

وبحسب تايمز أوف إنديا، تحتوي مشروبات الطاقة عادةً على مستويات عالية من الكافيين والسكر ومنشطات أخرى مثل التورين والجوارانا، وقد تُسبب هذه المشروبات ضغطًا كبيرًا على الكلى، كما يُمكن أن تُؤثر على وظائف الكلى، وصحة القلب والأوعية الدموية، والتوازن الهرموني.

مخاطر على صحة القلب

قد تُسبب مشروبات الطاقة زيادة في معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وخفقان القلب، وقد تكون هذه الأعراض أكثر وضوحًا لدى النساء بسبب اختلافات التمثيل الغذائي.

تهديد صحة العظام

تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الكافيين قد يُقلل من امتصاص الكالسيوم، ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة أكثر شيوعًا لدى النساء.

الصحة النفسية

قد تُسبب مشروبات الطاقة القلق والأرق وتقلبات المزاج، خاصةً لدى النساء الأكثر حساسية للكافيين.

مخاوف الحمل

يرتبط تناول كميات كبيرة من الكافيين أثناء الحمل بانخفاض وزن المولود، والإجهاض، وتأخر نمو الجنين.

التأثيرات على صحة الكلى

الجفاف وإجهاد الكلى

يعمل الكافيين كمدرّ للبول، ما يؤدي إلى زيادة إدرار البول واحتمالية الجفاف، ما قد يُجهد الكلى.

خطر تكوّن حصوات الكلى

غالبًا ما تحتوي مشروبات الطاقة على حمض الفوسفوريك، ما قد يزيد من خطر تكوّن حصوات الكلى، خاصةً عند قلة الترطيب.

التأثير على وظائف الكلى

يُمكن أن يُساهم الإفراط في تناول السكر والمكونات الصناعية في حدوث اضطرابات أيضية مثل داء السكري، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى، وقد يسبب تلف الكلى.

زيادة خطر الإصابة الكلوية الحادة

يُمكن أن يُسبب الإفراط في تناول الكافيين والتورين خللًا مؤقتًا في وظائف الكلى، خاصةً عند اقترانه بنشاط بدني شاق.

الجفاف

الجفاف من أكبر مخاطر استهلاك مشروبات الطاقة، فالكافيين، وهو مُكوّن أساسي في العديد من مشروبات الطاقة، مُدرّ للبول، ما يزيد من إنتاج البول وقد يؤدي إلى فقدان السوائل والإلكتروليتات.

في المناخات الدافئة، حيث يتعرق الناس أكثر لتنظيم درجة حرارة الجسم، يتضاعف هذا التأثير، ما يُصعّب الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ.

ويُمكن أن يُؤثّر الجفاف سلبًا على الكلى، حيث تُضطر إلى بذل جهد أكبر لتصفية الفضلات والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الجمع بين المنبهات والجفاف إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل آخر يضع ضغطًا إضافيًا على الكلى، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى خلل في وظائف الكلى أو حتى مرض الكلى المزمن.

بدائل صحية لمشروبات الطاقة

شاي الأعشاب (دون كافيين) ، ماء جوز الهند للحصول على إلكتروليتات طبيعية، عصائر منزلية الصنع غنية بالبروتين والدهون الصحية، شاي أخضر (بكميات معتدلة من الكافيين ومضادات الأكسدة).

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