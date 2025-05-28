مشروب تناوله على الريق يحسن الدورة الدموية ويطرد السموم من الكبد

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون إن النترات الموجودة في عصير الشمندر قد تساعد على تحسين توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يعزز القدرة على التحمل ويقلل التعب أثناء التمرين.

كما أن عصير الشمندر يحتوي على البيتالين، وهي مضادات أكسدة قوية تسهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

وقد تقلل هذه المركبات من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم فوائد تناول مشروب البنجر مع الكركم قبل الإفطار، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الشمندر غني بالنترات الغذائية والألياف التي تحفز إنتاج العصارة الصفراوية وتساعد على هضم الطعام بكفاءة.

أما الكركم، فهو غني بمركب الكركمين النشط، وله خصائص مضادة للالتهابات تهدئ الجهاز الهضمي وتدعم صحة الأمعاء.

وأيضا يسهم هذان العنصران معا في بدء يومك بسلاسة وراحة.

إزالة السموم من الكبد

يعرف كل من الشمندر والكركم بفوائدهما الكبيرة في دعم صحة الكبد، حيث يحتوي الشمندر على البيتالين، وهي مضادات أكسدة طبيعية تعزز نشاط إنزيمات الكبد المسؤولة عن تنقية الدم.

وتساعد هذه المركبات على تكسير السموم والتخلص منها بكفاءة، مما يخفف العبء على الكبد.

ومن ناحية أخرى، يسهم الكركمين الموجود في الكركم في تنشيط إنزيمات مهمة لتنقية الكبد من السموم، مثل إنزيم الجلوتاثيون إس-ترانسفيراز.

وهذا الإنزيم أساسي لمساعدة الكبد على تكسير السموم وإزالتها من الجسم.

تحسين الدورة الدموية

الشمندر غني بالنترات الغذائية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، كما يعمل أكسيد النيتريك كموسع للأوعية الدموية، مما يسهم في استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها وتدفق الدم بسلاسة وفعالية أكبر إلى العضلات والأعضاء.

ويعتبر الكركم معززا طبيعيا لتدفق الدم الصحي واسترخاء الأوعية الدموية، وذلك بفضل خصائصه القوية المضادة للالتهابات.

توهج البشرة

يساعد الشمندر على تحسين صحة البشرة وإشراقها الطبيعي بفضل محتواه الغني من مضادات الأكسدة، الفيتامينات، والمعادن.

كما يحسن من تدفق الدم، مما يضمن وصول الأكسجين والمغذيات الكافية للبشرة.

أما الكركمين، وهو المركب النشط الموجود في الكركم، فيعد عنصرا فعالا للغاية في تحقيق بشرة صافية ومشرقة من الداخل والخارج، ويرجع ذلك إلى خصائصه القوية المضادة للالتهابات والأكسدة والبكتيريا.

إمداد الجسم بالطاقة

يعتبر الشمندر مصدرا طبيعيا ممتازا للطاقة، فهو غني بالمركبات الغذائية الأساسية، والنترات، ومضادات الأكسدة التي تسهم بشكل كبير في زيادة القدرة على التحمل ومحاربة الإرهاق.

كما أن عصير الشمندر يمكن أن يعزز القدرة على التحمل أثناء التمارين الرياضية من خلال تحسين كفاءة الميتوكوندريا، التي تعرف بمصانع الطاقة في خلايا الجسم.

أما الكركم، فيدعم حيوية الجسم عن طريق خصائصه المضادة للالتهابات، وتحسين عملية الأيض، مما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة والشعور بالنشاط.

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