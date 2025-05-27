“دون رجيم”.. 3 مشروبات فريش تساعد في إنقاص الوزن دون مجهود

كتبت - نرمين ضيف الله

إذا كنت تبحث عن وزن مثالي، فعليك اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية.

وهناك مشروبات طبيعية تساعد في الحفاظ على وزنك صحيًّا وخاليًا من الدهون.

في التقرير التالي، يستعرض لكم “مصراوي” 3 مشروبات فريش تساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي، وفقًا لما جاء في موقع “هيلث لاين”.

عصير الليمون

عصير الليمون من المشروبات الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من السرطانات. كذلك يساعد على حرق الدهون الثلاثية وتنظيف القولون.

الماء

تناول الماء على الريق يساعد على نسف دهون الجسم وطرد السموم، لذا يُنصح بشرب الماء في بداية اليوم.

عصير البنجر

عصير البنجر من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية، لذا يُنصح بتناوله يوميًّا، ويفضّل على الريق.





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