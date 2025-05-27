علامة حمراء تنذر بنقص فيتامين خطير في جسمك.. لا تتجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله:

يمكن أن تظهر على اللسان علامة مرئية تكشف عن نقص فيتامين E في الجسم، وهو أمر قد لا يدركه الكثيرون.

وفقًا لموقع medscape، يُعتبر التهاب اللسان (Glossitis) من الأعراض المرتبطة بنقص هذا الفيتامين.

ما هو التهاب اللسان؟

التهاب اللسان هو حالة تتميز بالتهاب وتورم في اللسان، ما يؤدي إلى تغير في لونه وشكله، ويصبح اللسان أحمرًا، ناعمًا، وأحيانًا مؤلمًا.

هذه الحالة قد تكون نتيجة لنقص فيتامينات معينة، بما في ذلك فيتامين E.

دور فيتامين E في صحة الفم

فيتامين E هو مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ويساهم أيضًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتنظيم الالتهابات، وعند نقصه، قد يظهر التهاب اللسان على هيئة بقع حمراء، كأحد الأعراض المبكرة.

أعراض نقص فيتامين E

بالإضافة إلى التهاب اللسان، قد تشمل أعراض نقص فيتامين E ما يلي:

ضعف العضلات

صعوبة في التنسيق الحركي

مشاكل في الرؤية

ضعف جهاز المناعة

مصادر فيتامين E

لتجنب نقص فيتامين E، يُنصح بتضمين الأطعمة التالية في النظام الغذائي:

زيوت نباتية (مثل زيت الزيتون وزيت دوار الشمس)

مكسرات وبذور (مثل اللوز وبذور دوار الشمس)

خضروات ورقية خضراء

أفوكادو

لذا إذا لاحظت تغيرات في لسانك، مثل الاحمرار أو الألم، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نقص فيتامين E.

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