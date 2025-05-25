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احذر.. الكدمات الغامضة في جسمك علامة على مشكلة صحية خطيرة

10:00 م الأحد 25 مايو 2025

احذر.. الكدمات الغامضة في جسمك علامة على مشكلة صحي

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كتب – سيد متولي

يعاني بعض الأشخاص من ظهور الكدمات في أماكن مختلفة بالجسم، لكن هل تعرف ما أسباب الإصابة بها بسهولة أكثر من غيرك؟.

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن ظهور هذه الكدمات الأرجوانية بكثرة أو استمرارها فترة طويلة، قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة تسمى الهيموفيليا ب، فما هو؟.

ما هو الهيموفيليا ب؟

الهيموفيليا ب اضطراب نزيف نادر لا يشخَص، ويؤثر بشكل طفيف على كيفية تعامل جسمك مع حتى أصغر الإصابات، ويعانى المرضى من تخثر دموي غير طبيعي عندما تعجز أجسامهم عن إنتاج مستويات كافية من عامل التخثر البروتيني.

وتؤثر هذه الحالة الوراثية بشكل رئيسي على الذكور لأن جين الكروموسوم X المسئول لا يظهر عادة في الإناث، اللواتي قد يحملن الحالة ويظهرن أعراضا خفيفة.

لماذا يسبب الهيموفيليا ب الإصابة بالكدمات بسهولة؟

يعاني المصابون بالهيموفيليا ب بكدمات كبيرة أو غامضة لعدم قدرتهم على تذكر أحداث محددة سببتها، إذ تنكسر الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة تحت سطح الجلد بسبب التلامس الجسدي، وينتشر الدم عبر الأنسجة المجاورة، وعادة ما يحدث تكوين في الجسم لوقف النزيف فورا.

أعراض أخرى لمرض الهيموفيليا ب

بعيدا عن الكدمات السهلة، هناك أعراض أخرى لمرض الهيموفيليا ب:

استمرار النزيف وقتًا أطول من المعتاد بعد الجروح والإصابات.

نزيف الأنف المستمر، الذي يحدث بشكل متكرر.

دم في البول أو البراز.

مضاعفات خطيرة

إذا لم يتم اكتشاف الهيموفيليا في مراحله المبكرة، فإن النزيف غير المعالج قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك تلف المفاصل الشديد ونزيف العضلات والوفاة.

علاج الهيموفيليا

يعتمد على العلاج التعويضي الذي يتطلب إعطاء مركزات عبر مجرى الدم لضمان تخثر الدم بشكل كاف.

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