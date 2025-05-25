نوع توابل يسد الشهية ويقلل السعرات الحرارية- تناوله

كشفت دراسة لجامعة ولاية بنسلفانيا أن إضافة بسيطة للطعام تؤثر على سلوكيات الأكل.

وركزت الدراسة على مراقبة سرعة وكمية استهلاك الطعام لدى المشاركين، وذلك عند تقديم أطعمة تحتوي على مستويات مختلفة من التوابل الحارة في بيئة مضبوطة.

وأجرى الباحثون ثلاث تجارب على 130 مشارك قدمت لهم وجبات من اللحم البقري الحار أو دجاج تيكا ماسالا، مع درجتين مختلفتين من التوابل الحارة (خفيفة وشديدة الحرارة).

ولضمان نكهة متوازنة، ضبط الفريق مستوى الحرارة باستخدام مزيج دقيق من البابريكا الحلوة والحارة.

وتضمنت الدراسة تسجيل وتحليل مفصل لسلوكيات الأكل، بما في ذلك سرعة الأكل وحجم اللقمة وتقييمات الشهية قبل وبعد الوجبات.

وأظهرت النتائج أن زيادة حرارة التوابل أبطأت سرعة تناول الطعام، ما أدى إلى استهلاك كميات أقل من الطعام والسعرات الحرارية.

وأوضح الباحثون أن هذا التباطؤ في الأكل يجعل الطعام يبقى في الفم فترة أطول، ما يعزز الشعور بالشبع.

وقالت بيج كانينغهام، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "نعلم أن تناول الطعام ببطء يساعد في تقليل الكميات المستهلكة، وأظهرت دراستنا أن إضافة القليل من التوابل الحارة يمكن أن تحقق ذلك بفعالية".

كما أكد جون هايز، أستاذ علوم الأغذية ومشارك في الدراسة، أن استخدام الفلفل الحار قد يكون استراتيجية عملية للحد من الإفراط في تناول الطعام، مشيرا إلى أن المشاركين لم يشربوا كميات أكبر من الماء أثناء الوجبات الحارة، ما ينفي فرضية أن الشبع كان بسبب زيادة استهلاك السوائل.

وتشير الدراسة إلى أن مستويات الشهية قبل وبعد الوجبة بقيت متشابهة، ما يعني أن المشاركين شعروا بالشبع رغم تناول كميات أقل من الطعام.

ويخطط الفريق لمواصلة الأبحاث لفهم تأثير التوابل الحارة على عادات الأكل الأخرى، مثل تناول الوجبات الخفيفة.

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