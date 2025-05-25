دراسة تكشف أضرار قلة النوم على القلب والشرايين

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أوبسالا السويدية عن آلية علاقة تربط بين قلة النوم وأمراض القلب.

وأوضح الباحثون أن ثلاث ليال فقط من النوم المتقطع (حوالي 4 ساعات في الليلة) قد تسبب في حدوث تغيرات خطيرة في الدم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ الباحثون في الدراسة التي أجريت على 16 شابا يتمتعون بصحة جيدة، ارتفاع ملحوظ في مستويات البروتينات الالتهابية في الدم بعد فترات الحرمان من النوم.

وهذه البروتينات التي ينتجها الجسم عادة كرد فعل للتوتر أو مكافحة الأمراض، تتحول إلى خطر حقيقي عندما تظل مرتفعة لفترات طويلة، حيث تساهم في تلف الأوعية الدموية وترفع احتمالات الإصابة بقصور القلب وأمراض الشرايين التاجية واضطرابات نظم القلب.

والمثير للقلق أن هذه التغيرات السلبية ظهرت حتى لدى الشباب الأصحاء، وبعد بضعة ليال فقط من النوم غير الكافي، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

كما اكتشف الباحثون أن التمارين الرياضية تفقد جزءا من فوائدها المعتادة عندما لا يحصل الجسم على قسط كاف من النوم، حيث ضعفت الاستجابة الطبيعية للبروتينات الصحية مثل "إنترلوكين-6" و"عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ" (BDNF)، التي تدعم صحة القلب والدماغ.

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد وجد الفريق البحثي أن توقيت سحب عينات الدم يلعب دورا مهما في النتائج، حيث اختلفت مستويات البروتين بين الصباح والمساء بشكل أكثر وضوحا في حالات الحرمان من النوم.

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على مدى تعقيد العلاقة بين الساعة البيولوجية للجسم وعملياته الكيميائية الحيوية.

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