نزيف الأنف علامة تكشف ارتفاع ضغط الدم المرتفع.. لا تتجاهلها

حذرت مؤسسة القلب البريطانية من أن تجاهل نزيف الأنف قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم، وشددت على ضرورة الفحص الطبي العاجل لمن يعاني منه.

وأوضحت أن ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض واضحة، وأن الأشخاص قد لا يدركون إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، ولهذا السبب من المهم جدا فحص ضغط الدم بانتظام"، وفقا لموقع "سوري لايف".

وقد تسهم التغييرات في النظام الغذائي وزيادة مستويات النشاط البدني على تحسين ضغط الدم، لكن إذا ترك دون علاج، فقد يؤدي أيضا إلى مضاعفات مثل:

الفشل الكلوي.

فشل القلب.

مشكلات في البصر.

الخرف الوعائي.

عوامل الخطر

يسهم التدخين، وزيادة الوزن، وعدم النشاط في احتمال تطور ارتفاع ضغط الدم.

لكن مؤسسة القلب البريطانية تلفت الانتباه إلى أن لدى بعض الأشخاص سبب لارتفاع ضغط الدم، وهو ما يُعرف باسم "ارتفاع ضغط الدم الثانوي".

عوامل ارتفاع ضغط الدم الثانوي:

أمراض الكلى.

مرض السكري.

انقطاع النفس الانسدادي النومي، والتي قد تؤدي إلى اضطراب النوم.

تناول بعض الأدوية، مثل موانع الحمل الفموية.

بعض الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية والأدوية العشبية.

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