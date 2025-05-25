مركب في القهوة والتفاح يحمي من الإصابة بهذا المرض

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة توهو باليابان أن حمض الفيروليك، وهو مركب طبيعي موجود في أطعمة مثل: القهوة والأرز والقمح والتفاح، يقلل من تقلصات الشرايين التاجية بشكل أفضل من دواء الديلتيازيم الموصوف طبيا.

وقد يسهم هذا المركب في سد قنوات الكالسيوم، ويتداخل مع مسارات انقباض العضلات، التي تعمل بشكل مستقل عن الكالسيوم، ما يوفر حماية أوسع من أدوية القلب التقليدية، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وفي حين أن الجرعات الفعالة المستخدمة في الدراسة كانت أعلى من تلك الموجودة في الغذاء، أشار الباحثون إلى إمكانية الوصول إلى مستويات علاجية عبر المكملات الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أن التجارب السابقة أثبتت سلامة الجرعات العالية من هذه المادة.

وعلى عكس أدوية القلب التقليدية

حمض الفيروليك يتميز بآلية عمل مزدوجة، على عكس أدوية القلب التقليدية التي تستهدف مسارًا واحدًا. فهو يعمل بطريقتين مختلفتين:

أولًا، يشبه عمل دواء ديلتيازيم من خلال سد قنوات الكالسيوم من النوع "L". هذه القنوات هي بمثابة بوابات خلوية تسمح بدخول الكالسيوم إلى خلايا العضلات، وهو ما يحفز الانقباضات.

ولكن حمض الفيروليك لا يتوقف عند هذا الحد، فهو يتداخل أيضاً مع العمليات الخلوية التي قد تسبب انقباضات شريانية، وهي عملية تجعل ألياف العضلات تنقبض بشكل مستقل عن الكالسيوم.

ويمكن لحمض الفيروليك منع التشنجات الشريانية الخطيرة بطرق متعددة، مما يجعله أكثر فعالية من الأدوية التي تستهدف عملية واحدة فقط.

ويفسر هذا التأثير المزدوج سبب تفوق حمض الفيروليك على الديلتيازيم في علاج أنواع معينة من انقباضات الشرايين. فبينما يسد الديلتيازيم قنوات الكالسيوم بشكل رئيسي، يعالج حمض الفيروليك المشكلة من جوانب متعددة.

تحتوي مكملات حمض الفيروليك المتوفرة حالياً عادةً على 100-500 ملليجرام.

واستنادًا إلى دراسات سابقة أجريت على أشخاص يتناولون المكملات، قال الباحثون إنه من الممكن الوصول إلى مستويات مفيدة من حمض الفيروليك من خلال المكملات، خاصةً وأن العوامل التي تُسبب تقلصات الشرايين في الحياة الواقعية تكون على الأرجح أقل شدة بكثير من المواد الكيميائية المستخدمة في الاختبارات المعملية.

كما يُعد حمض الفيروليك آمناً تماماً للاستخدام، وأشار الباحثون إلى أن التجارب السريرية استخدمت جرعات تصل إلى 1000 ملليجرام.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يحذر من خطأ شائع عند شرب الشاي: خطر يهدد صحتك

"خطر صامت"".. عادة يومية شائعة قد تضر بالدماغ والقلب

"جميلة الجميلات".. اعتقال ملكة جمال فيتنام السابقة لسبب صادم

أغلى 5 أنواع شاي في العالم.. سعر الكيلو يصل إلى 70 ألف دولار

"السم في العسل.. استشاري نفسي يحذر من تأثير دمية "لابوبو" على الأطفال