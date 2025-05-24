سعره في متناول الجميع.. نوع خضار يعمل كمصفاة للكلى من السموم

كتبت: نرمين ضيف الله

يعتبر الخيار من الخضروات المفيدة لصحة الكلى، لما يحتويه من معادن وفيتامينات متنوعة، كما أن سعره في متناول الجميع.

تواصل "مصراوي" مع أحد بائعي الخضار الذي أوضح أن سعر الكيلو الواحد يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا مصريًا.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، لمعرفة فوائد الخيار لصحة الكلى.

لماذا الخيار مفيد للكلى؟

وأوضحت الدكتورة عبدالوهاب أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وزيادة إدرار البول، وهو ما يسهم في طرد السموم والأملاح من الكلى.

وأضافت أنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، التي تحمي الكلى من الالتهابات، مشيرة إلى أنه يحتوي أيضًا على مركبات تساهم في خفض مستوى حمض اليوريك، ما يقي من تكون الحصوات.

وأكدت على ضرورة تناول الخيار طازجًا في السلطة، أو شربه كعصير، أو حتى إضافته للماء مع الليمون والنعناع.

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