"يظهر على قدميك".. 6 علامات تشير إلى مرض خطير في جسمك

كتبت- أسماء العمدة:

القدمان هما بالفعل مرآة تعكس صحة الجسم، وظهور بعض العلامات عليهما قد يشير إلى وجود مشكلات صحية خطيرة تستدعي الانتباه.

إليك 6 علامات تظهر على القدمين وقد تدل على مرض خطير في جسمك، وفقاً لما ورد عبر موقع "هيلث لاين".

1- تورم القدمين والكاحلين المفاجئ والمستمر:

قد يشير إلى مشكلات في القلب، أو الكلى، أو الكبد، حيث يؤدي ضعف وظائف هذه الأعضاء إلى احتباس السوائل في الجسم وتراكمها في الأطراف السفلية.

2- تغير لون الجلد

الون الأزرق أو البنفسجي في الجسم، قد يدل على ضعف الدورة الدموية أو مشاكل في الأوعية الدموية وعدم وصول الأكسجين الكافي للأطراف.

الشحوب

قد يكون علامة على فقر الدم أو مشاكل في الدورة الدموية.

برودة القدمين المستمرة

قد تدل على ضعف الدورة الدموية، أو مشاكل في الأعصاب، أو فقر الدم، أو ارتفاع الكوليسترول.

تغير ملمس الجسم

جفاف وتقشر الجلد

قد يكون علامة على مشاكل في الغدة الدرقية، أو الأكزيما، أو فطريات القدم.

ترقق وتجعد الجلد

قد يشير إلى مرض الشرايين الطرفية وضعف الدورة الدموية.

تغير في الأظافر

زيادة سمك الأظافر واصفرارها: قد يدل على فطريات الأظافر أو مشاكل في الدورة الدموية أو الصدفية.

الأظافر الهشة أو المتشققة

قد تكون علامة على نقص التغذية أو مشاكل في الغدة الدرقية أو فطريات الأظافر.

والجروح أو التقرحات التي تلتئم، خاصة لدى مرضى السكري، قد تشير إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب (الاعتلال العصبي المحيطي)، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى ومضاعفات القدم السكرية.

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