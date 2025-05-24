لا تهمل قدميك.. 8 علامات تحذيرية على الأظافر تكشف أمراضا خطيرة

رغم أن كثيرين لا يعيرون أقدامهم وأظافرهم الاهتمام الكافي، فإن هذه الأجزاء الصغيرة من الجسم قد تحمل إشارات مبكرة لمشكلات صحية خطيرة تستدعي الانتباه والفحص الطبي.

في تقرير نشره موقع "ميترو"، رصد خبراء الطب 8 علامات تحذيرية تظهر على أصابع القدم والأظافر، قد تكشف عن أمراض مزمنة أو حالات طبية طارئة لا يجب تجاهلها.

اصفرار الأظافر

غالباً ما يكون مرتبطًا بعدوى فطرية، خاصة إذا صاحب الاصفرار تكسر أو سماكة في الظفر. قد يشير أحيانًا إلى الصدفية الظفرية. ينصح بالحفاظ على نظافة الأظافر وقصها بانتظام، وارتداء جوارب نظيفة يوميًا.

خطوط داكنة على الظفر

رغم مظهرها العادي، قد تكون علامة مبكرة لسرطان الجلد تحت الظفر (ميلانوما)، خصوصاً عند ظهور خط بني أو أسود لا يزول أو يتسع، ما يستوجب مراجعة الطبيب فوراً.

تورم الأصابع

يمكن أن يشير إلى ضعف الدورة الدموية، الإصابة بالنقرس، أو نتيجة للجلوس لفترات طويلة. الألم المستمر أو صعوبة الحركة تعد علامات تستوجب استشارة طبية عاجلة.

الأظافر البيضاء

البقع البيضاء قد تكون غير مقلقة، لكن تحول الأظافر إلى لون أبيض كامل يمكن أن يدل على نقص في المعادن مثل الزنك أو الحديد، أو أمراض مزمنة كمرض الكبد والسكري.

زرقة الأصابع

برودة وأزرقاق الأصابع قد تشير إلى اضطرابات في الدورة الدموية أو مرض "رينود"، ويتطلب تقييم طبي.

حكة بين الأصابع

تحدث غالبًا بسبب "قدم الرياضي"، وهي عدوى فطرية تسبب بقعًا بيضاء وحكة مزعجة. للوقاية، يجب تجفيف القدم جيداً وارتداء جوارب قطنية نظيفة.

القرح على أصابع القدم

تعد من العلامات الخطيرة خصوصًا لدى مرضى السكري، حيث قد تتطور إلى التهابات خطيرة تهدد بالبتر. أي جرح لا يلتئم يجب متابعته طبياً دون تأخير.

الأظافر المجوفة

تشير إلى نقص الحديد أو فقر الدم، وقد تتطلب فحوصات وتحاليل دم لتحديد السبب والعلاج المناسب، الذي يشمل غالبًا مكملات تحت إشراف طبي.

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