تغيّرات مفاجئة.. هذا ما يحدث داخل جسمك أثناء النوم

كتبت- نورهان ربيع:

النوم من الأشياء الأساسية والرئيسية في حياة الإنسان فهو ضروري جدا لأخذ قسط من الراحة من أنشطة الحياة اليومية، كما أن له العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم، والحرمان منه أو عدم أخذ القسط الكافي قد يسبب أضرار صحية غير محمودة، ونظرا لأهمية النوم الشديدة في حياة كل إنسان فسنوضح في السطور التالية كل ما يحدث لجسم الإنسان من تغيرات وفوائد أثنائه بحسب ما جاء في موقع webmd.

1- درجة حرارة الجسم

تميل إلى الارتفاع والانخفاض قليلاً خلال النهار، وينطبق الأمر نفسه في الليل، مع أنها قد تكون أقل بدرجة أو درجتين أثناء النوم، إذ تبدأ درجة حرارة الجسم بالانخفاض مع اقتراب موعد النوم، مما يُمهد الطريق لنوم هانئ، كما يميل الجسم إلى فقدان الحرارة، ما يُساعد على النوم والبقاء نائماً، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الخبراء ينصحون بتجنب ممارسة الرياضة قبل النوم: فالرياضة تُدفئ الجسم، لذا فإننا ننام بشكل أفضل عندما يكون الجو بارداً، ثم تبدأ درجة حرارة الجسم بالارتفاع مع اقتراب الصباح، مُهيئاً الجسم للاستيقاظ.

2- التنفس

يتغير تنفسك كثيرًا خلال النهار، ويعتمد ذلك على ما تفعله وما تشعر به، خلال نوم حركة العين السريعة (حوالي 80% من وقت نوم البالغين)، تتنفس ببطء وانتظام، لكن خلال نوم حركة العين السريعة، يرتفع معدل تنفسك مجددًا، وهو الوقت الذي نحلم فيه عادةً. كما يصبح التنفس أقل عمقًا وأقل انتظامًا خلال هذه المرحلة من النوم، قد يكون بعض ذلك بسبب استرخاء عضلات الحلق، أو بسبب قلة حركة القفص الصدري أثناء نوم حركة العين السريعة، كلما كنت نائمًا، تكون مستويات الأكسجين لديك أقل، وترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون لديك لأن مستوى تنفسك ينخفض قليلًا.

3- معدل ضربات القلب، ضغط الدم، وتدفق الدم

كما هو الحال مع التنفس، يختلف معدل ضربات القلب وضغط الدم أثناء النوم، ويتغيران تبعًا لمرحلة النوم، إذ ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم ويصبحان أكثر ثباتًا خلال نوم حركة العين غير السريعة، أما خلال نوم حركة العين السريعة، فيرتفعان ويكونان أكثر تنوعًا، على غرار أنماط النوم النهارية، كما يمكن أن تؤدي التغيرات في تدفق الدم خلال هذه الفترة من النوم أيضًا إلى استجابات جنسية (الانتصاب لدى الرجال واحتقان البظر لدى النساء)، ومع اقتراب الفجر، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم تدريجيًا، وتزداد احتمالية الإصابة بنوبة قلبية في هذه الفترة.

4- نشاط الدماغ

يستغرق نوم حركة العين السريعة (REM) وقتًا للقيلولة بالنسبة للخلايا العصبية في دماغك، إذ تُرسل هذه الخلايا بعض الرسائل، لكنها لا تُرسل الكثير، ولكن، كما هو الحال مع العديد من وظائف الجسم الأخرى، يزداد نشاط الدماغ خلال نوم حركة العين السريعة، وأحيانًا أكثر من نشاطه خلال النهار.

كما يزداد تدفق الدم إلى الدماغ وعمليات الأيض فيه، وأيضا أثناء النوم، يحدّ الدماغ من الحركة الجسدية، مما يمنعك من تجسيد أحلامك، إذ قد يكون تحريك ذراعيك وساقيك أثناء النوم خطيرًا.

5- تغيرات أخرى

يقوم جسمك بإصلاح الخلايا وإتمام عملية الهضم أثناء النوم، بينما كليتيك تُنتجان كمية أقل من البول أثناء النوم، فيما يرتفع إنتاج هرمون النمو، ويُنتج جسمك المزيد من هرمونات الغدة الدرقية. وتنخفض مستويات الكورتيزول، الذي يُسمى أحيانًا "هرمون التوتر"، عند النوم، ثم ترتفع مرة أخرى قبل الاستيقاظ مباشرةً، أما مستويات الميلاتونين، وهي إحدى المواد الكيميائية الرئيسية المشاركة في دورة النوم والاستيقاظ، فتفعل العكس تمامًا: ترتفع لتجعلك تشعر بالنعاس عند غروب الشمس وتنخفض مع طلوع النهار.

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