7 علامات تحذيرية قد تشير إلى إصابتك بأمراض القلب.. انتبه لها فورا

حذر خبراء الصحة من تجاهل بعض الأعراض التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلات خطيرة في القلب، من بينها النوبات القلبية وقصور عضلة القلب واضطرابات النبض.

ووفقًا لموقعي Continental Hospitals وMayo Clinic، فإن هناك 7 علامات تحذيرية رئيسية يجب الانتباه لها فورًا، وفي حال ظهور إحداها ينبغي استشارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة، والتي تشمل:

ألم أو ضيق في الصدر

من أكثر أعراض أمراض القلب شيوعًا، وقد يكون خفيفًا أو حادًا، ويشع أحيانًا إلى الذراع الأيسر أو الفك أو الظهر، ما يستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا.

ضيق التنفس

الشعور بصعوبة في التنفس، سواء أثناء النشاط البدني أو حتى في حالة الراحة، قد يكون علامة على قصور القلب أو مشكلة في الدورة الدموية.

التعب غير المبرر

الشعور بالإرهاق المستمر دون سبب واضح، لا سيما إذا ترافق مع ضيق في التنفس أو ألم بالصدر، قد يُنذر بوجود خلل في عضلة القلب.

الدوار أو الإغماء

اضطرابات التوازن أو فقدان الوعي قد تشير إلى خلل في انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني أو البطيني).

تورم الأطراف السفلية

الانتفاخ في الساقين أو الكاحلين أو القدمين قد يكون نتيجة احتباس السوائل المرتبط بفشل القلب.

سعال مزمن أو مستمر

خاصة إذا كان مصحوبًا ببلغم وردي أو أبيض، فقد يدل على تراكم السوائل في الرئتين، وهي علامة محتملة على قصور القلب.

آلام غير مفسرة في الظهر أو الكتف أو الذراع أو الفك

قد تظهر هذه الآلام بشكل مفاجئ دون وجود إصابة واضحة، وقد تكون من العلامات "الصامتة" للنوبة القلبية، خصوصًا لدى النساء وكبار السن.

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