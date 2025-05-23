أثارت وفاة شاب تركي في مقتبل العمر بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة أثناء مكالمة فيديو مع والدته، الاهتمام بأعراض النوبات التي قد تبدو خفية في الكثير من الأحيان.

فاتح أوزكان، عامل مناجم يبلغ من العمر 37 عامًا، انهار فجأة خلال تواصله مع والدته أمينة عبر الهاتف في حديقة جينتشليك بمنطقة أولوس في تركيا، حيث كان قد توقف لأخذ قسط من الراحة بعد يوم عمل طويل.

وعلى الفور، تدخل المارة وأبلغوا فرق الإسعاف، التي وصلت بسرعة إلى المكان، لكن جهودهم لم تُفلح في إنقاذ حياته، وتبيّن أنه فارق الحياة نتيجة نوبة قلبية حادة، بحسب موقع haberler المحلي.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن أمراض القلب والأوعية الدموية مسؤولة عن نحو ثلث الوفيات في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن شخصًا أمريكيًا واحدًا يموت كل دقيقة بسبب هذه الأمراض.

وأضاف "شعبان" في منشور سابق له على "فيسبوك": "عندما تحدث الوفاة في عمر السبعين أو الثمانين، نعدها طبيعية، لكننا نصاب بالدهشة عندما يفارق شاب في الثلاثين أو الأربعين الحياة بسبب نوبة قلبية، رغم أن الأمر لم يعد نادرًا".

لماذا تحدث النوبات القلبية في سن مبكرة؟

وتحدث غالبية النوبات القلبية بين الشباب نتيجة انسداد الشرايين التاجية بسبب تصلبها، وهو ما يعرف طبيًا بمرض تصلب الشرايين (Atherosclerosis)، وفقًا للدكتور جمال شعبان الذي أكد أن ما بين 4 إلى 10% من النوبات القلبية تحدث قبل سن الـ45، ومعظمها لدى الرجال.

وشرح أن تصلب الشرايين يبدأ مبكرًا في الحياة نتيجة ترسب الدهون الضارة (LDL) داخل الشرايين، خاصة في ظل وجود عوامل خطر مثل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السكري، السمنة، وقلة النشاط البدني، كما قد تحدث النوبات نتيجة عيوب خلقية أو اضطرابات في تخثر الدم أو تعاطي المخدرات.

الخطر يبدأ من سن المراهقة

وكشفت دراسة أمريكية أجرتها مجموعة بحثية مكونة من 15 مركزًا طبيًا على 2876 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، أن علامات مبكرة لتصلب الشرايين ظهرت لدى بعض الذكور في عمر 15 عامًا فقط. وتبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكوليسترول الضار، إلى جانب عوامل مثل التدخين والسمنة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة، بحسب موقع "هيلث لاين".

أعراض النوبة القلبية

ووفقا لموقع "مايو كلينيك" فإن أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا هو ألم أو ضيق في الصدر، يشبه الضغط أو الوجع أو العصر، قد يصاحبه أيضًا ألم في الجزء العلوي من الجسم، ضيق في التنفس، قلق، دوار، تعرق، غثيان، حرقة معدة، أو عسر هضم.

وفي بعض الحالات، قد يتسبب هذا الألم في إشعاع في الكتف، الذراع، الظهر، العنق، الفك، أو الأسنان، بينما أكثر الأعراض شيوعًا:

ألم أو ضيق في الصدر

يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر.

ألم في الجزء العلوي من الجسم

قد يمتد الألم إلى الذراعين، الكتف، الظهر، العنق، الفك، أو الأسنان.

ضيق في التنفس

قد يكون ضيقًا مفاجئًا أو مستمرًا.

تعرق

قد يكون باردًا أو غزيرًا.

غثيان أو قيء

قد يكون مصحوبًا بحرقة معدة أو عسر هضم.

شعور بالدوار أو الدوخة

قد يكون مصحوبًا بالإغماء أو فقدان الوعي.

شعور عام بالقلق أو التوتر

قد يشعر الشخص بأنه على وشك الموت.

أعراض أقل شيوعًا

تعب مفاجئ أو غير مبرر

قد يكون مصحوبًا بإرهاق أو ضعف.

سعال مستمر أو غير مبرر

قد يكون مصحوبًا بصعوبة في التنفس.

حرقة معدة أو عسر هضم

قد يكون مصحوبًا بغثيان أو قيء.

ألم في البطن

قد يكون مصحوبًا بالغثيان أو القيء.

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