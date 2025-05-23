تقي من أمراض القلب.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول بشكل طبيعي

ليس من الصعب إدارة مستوى الكوليسترول لديك، خاصةً عند تناول الأطعمة المناسبة، حفنة من المكسرات والبذور تُخفّض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتُعزز صحة قلبك.

وبفضل محتواها الغني بالألياف والدهون الصحية غير المشبعة، تُضفي حتى كمية صغيرة منها قيمة غذائية عالية، هذه الأطعمة الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية، ويسهل دمجها في نظامك الغذائي اليومي.

إليك بعضًا من أفضل المكسرات والبذور لخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، بحسب timesofindia.

اللوز

يُعدّ اللوز، بغناه بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مصدرًا غذائيًا قويًا يمكنه التخلص من الكوليسترول الضار وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد، يتميز بانخفاض محتواه من الأحماض الدهنية المشبعة، وغنى محتواه بالأحماض الدهنية غير المشبعة، كما يحتوي على الألياف والفيتوستيرولات والبروتين النباتي، وهي جميعها عناصر غذائية تُحدث فرقًا كبيرًا في صحة قلبك، يساعد نقع اللوز على إطلاق العنان لقيمته الغذائية الحقيقية والتخلص من العناصر الغذائية الضارة.

الجوز

حفنة من الجوز لا تقتصر على مذاقها اللذيذ بين الوجبات، بل يمكنها أيضًا حماية قلبك من عوامل خطر عديدة، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي - وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري من النوع الثاني - والذين تناولوا الجوز، انخفضت لديهم مستويات الكوليسترول وتحسنت جودة نظامهم الغذائي بشكل عام.

بفضل محتواه الفريد من مادة البوليفينول مقارنة ببعض المكسرات الأخرى، يعد الجوز من أكثر المكسرات فائدة لصحة القلب.

البندق

البندق غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي قد يرفع ضغط الدم.

البندق غني بالمواد الكيميائية الفينولية، التي تُقلل الالتهابات والكوليسترول، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه قد يحمي من السرطان.

الفول السوداني

على الرغم من كونه من البقوليات، إلا أن الفول السوداني له تأثيرات مُخفِّضة للكوليسترول تُشبه تأثير المكسرات، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي ثَبُتَ أنها تُخفِّض الكوليسترول الضار (LDL) مع الحفاظ على الكوليسترول الجيد (HDL) أو زيادته.

وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تضمين الفول السوداني في نظام غذائي مُعتدل الدهون يُخفِّض بشكل ملحوظ الكوليسترول الكلي والضار (LDL) لدى المشاركين.

بذور عباد الشمس

بذور دوار الشمس، المقرمشة، ذات النكهة الجوزية، خيار رائع لصحة القلب، غنية بالفيتوستيرولات، وهي مركبات نباتية تساعد على منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفيتوستيرولات يمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 10%، كما أنها مصدر رائع لفيتامين هـ، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الأوعية الدموية من التلف والالتهابات.

وتشير دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية إلى أن بذور دوار الشمس من أغنى المصادر الغذائية للفيتوستيرولات.

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