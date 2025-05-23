غنية بالألياف.. 5 فواكه تضبط السكري وتقوي القلب

كتب– سيد متولي

لا يعني التعايش مع مرض السكري الاستغناء عن الفاكهة يكمن السر في اختيار فاكهة ذات مؤشر سكري منخفض، مما يعني أن تأثيرها على مستويات السكر في الدم ضئيل.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، إليك خمس فواكه تُشبع رغبتك في تناول الحلويات بشكل طبيعي، كما أنها غنية أيضًا بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، ومناسبة لمرضى السكري.

المانجو

مع حلول الصيف، يأتي المانجو، ومع ذلك، يُشاع عنه بين مرضى السكري أنه يرفع مستوى السكر في الدم، من ناحية أخرى، للمانجو كمية سكرية معتدلة، ولكن التحكم بها أمر ضروري، ولأن المانجو غنية بمضادات الأكسدة وفيتاميني ج و أ، يُنصح مرضى السكري بتناولها بعد وجبة الطعام بدلاً من تناولها على معدة فارغة.

وتلعب المانجو دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء، يساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم.

الجوافة

تتميز الجوافة بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم (GL)، وهي غنية بالألياف وفيتامين جسي تساعد على تنظيم ارتفاعات سكر الدم وتحسين الهضم.

والجوافة مفيدة لتحسين صحة القلب لأنها غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم وفيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، يقلل البوتاسيوم من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

التفاح

تناول تفاحة يوميًا يُجنّبك ارتفاع السكر في الدم بفضل أليافها ومركباتها البوليفينولية، تناول تفاحة صغيرة بقشرها لأقصى فائدة.

وتحتوي تفاحة متوسطة الحجم على 4 جرامات من الألياف الغذائية، وتساعد على انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين صحة القلب.

الكمثرى

تتميز الكمثرى بحلاوتها الطبيعية وانخفاض مؤشرها الجلايسيمي، وهي غنية بالألياف التي تُبطئ امتصاص السكر.

والكمثرى غنية بالبوتاسيوم، ما يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

البرتقال

يتميز البرتقال الكامل (وليس العصير) بمؤشر سكري معتدل، لكن حمولته السكرية منخفضة، بفضل محتواه من الألياف، كما أنه غني بفيتامين سي، ويعزز المناعة.

ويستمد البرتقال قدرته على الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من محتواه العالي من فيتامين سي، ويساعد على ضبط ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالجسم.

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