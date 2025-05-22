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ليست للتسلية فقط.. طبيب يكشف نوع بذور يقوي القلب ويضبط السكر

04:15 م الخميس 22 مايو 2025

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كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة تحدث عندما يكون مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم مرتفع جدا.

ويعد الجلوكوز المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم ويتم الحصول عليه من الطعام.

ولتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، يعتمد الجسم على هرمون يسمى الأنسولين، الذي تنتجه غدة البنكرياس، كما أنه يسمح للخلايا بدخول الجلوكوز إليها واستخدامه كطاقة.

وكشف أخصائي الباطنة السعودي الدكتور سلطان العتيبي، عن وصفة تقوي القلب وتحسن المزاج وتسهم في ضبط مستويات السكر.

وقال "سلطان" خلال مقطع فيديو عبر موقع "إكس" إن تناول بذور اليقطين كل يومين أو ثلاثة يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها على المزيد من العناصر الغذائية والمغنسيوم.

وتابع: "بذور اليقطين تسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزز صحة القلب بفضل قدرتها على خفض الدهون الضارة.

وأضاف: "كما أنها تحسن الحالة المزاجية والنوم وتقوي جهاز المناعة، وللرجال، تعتبر بذور اليقطين مهمة بشكل خاص لصحة البروستاتا".

وأشار: "يمكن تناول بذور اليقطين من خلال وضعها على الزبادي".

فوائد أخرى لـ بذور اليقطين

وبحسب موقع "هيلث لاين" فإن بذور اليقطين تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وتؤدي إلى:

-تحسين الهضم، وفقا لموقع.

-صحة الأمعاء.

-تعزيز وظائف المخ.

-التحكم في الوزن.

-تعزيز صحة البشرة والشعر.

-تحسين جودة النوم.

-الوقاية من الالتهابات.

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