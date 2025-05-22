يحمي من الأمراض المزمنة.. مشروب شهير احرص على تناوله يوميًا

كتبت- أسماء مرسي:

يُعرف اليانسون بمذاقه المميز، ويُعد أكثر من مجرد مشروب دافئ؛ إذ إنه كنز من الفوائد الصحية التي تجعله حليفًا قويًا في الوقاية من الأمراض المزمنة، وذلك بفضل مركباته الفعالة ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، وفقًا لموقع “Onlymyhealth”.

درع ضد السرطان

يحتوي اليانسون النجمي على مركبات قوية مثل “اللينالول” و”الكيرسيتين”، وهي ضرورية لمكافحة الإجهاد التأكسدي ومنع تلف الخلايا. كما تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة، مما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان.

صديق القلب

تُسهم خصائص اليانسون المضادة للالتهابات في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. كما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.

مُقوٍّ للمناعة ومحارب للعدوى

نظرًا لغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم وتقوي جهاز المناعة، واحتوائه على حمض الشيكيميك، وهو مكون أساسي في الأدوية المضادة للفيروسات، يُعد اليانسون دفاعًا طبيعيًا فعالًا ضد الإنفلونزا وغيرها من الأمراض.

منظِّم لمستويات السكر في الدم

تساعد مركباته النشطة بيولوجيًا على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات، لذا فإن استهلاكه مفيد لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

معزّز للنوم الهادئ

يمتلك اليانسون خصائص مهدئة تعزز الاسترخاء وتحسّن جودة النوم، مما يمنحك شعورًا بالراحة.

داعم للجهاز التنفسي

بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، يُعتبر اليانسون علاجًا ممتازًا لمشكلات الجهاز التنفسي؛ إذ يُسهم في تخفيف السعال، والاحتقان، والتهاب الحلق.

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