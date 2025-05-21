5 فوائد مثبتة علميًا لتناول الكرز على صحة الجسم

مع بداية موسم الصيف، يبرز الكرز كأحد أكثر الفواكه شعبية ومذاقًا، لكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن هذه الثمرة الصغيرة الحمراء تحمل في داخلها كنزًا صحيًا حقيقيًا.

في هذا التقرير، نستعرض 5 من أبرز هذه الفوائد المثبتة علميًا لتناول الكرز وفق "هيلث لاين".

1. مضاد قوي للالتهابات والأكسدة

يحتوي الكرز، وخاصة الكرز الحامض، على مركبات نباتية مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في:

تقليل الالتهابات المزمنة.

محاربة الجذور الحرة التي تضر الخلايا.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

2. تحسين جودة النوم

الكرز يحتوي على الميلاتونين الطبيعي، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. تناول الكرز أو شرب عصيره قد يساعد في:

النوم بشكل أسرع.

تحسين جودة النوم ومدة الراحة.

3. دعم صحة القلب

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب واحتوائه على البوتاسيوم، يساهم الكرز في:

خفض ضغط الدم.

تقليل الكوليسترول الضار (LDL).

تعزيز صحة الأوعية الدموية.

4. تقليل آلام العضلات والتعافي بعد التمارين

تشير دراسات إلى أن تناول الكرز أو عصيره يخفف من:

آلام العضلات بعد التمارين الرياضية.

تلف العضلات الناتج عن الجهد البدني، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

5. المساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم

رغم مذاقه الحلو، فإن الكرز يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله خيارًا صحيًا.